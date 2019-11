Wenden. Am 26. November 1969 fand die erste Wendener Ratssitzung statt. Zum Jubiläum gab es am Dienstag einen kleinen Festakt im Rathaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wendener Geburtsstunde und die erste Mondlandung

1969 landete der erste Mensch auf dem Mond. Vietnamkrieg und Woodstock-Festival waren weitere Ereignisse, die das Jahr prägten. Willy Brandt wurde Bundeskanzler und Gustav Heinemann Bundespräsident. Auch für die Gemeinde Wenden hat das Jahr 1969 eine ganz besondere Bedeutung. Am 26. November fand die erste Sitzung des Gemeinderates im Saal der Gastwirtschaft Rütting in Möllmicke statt. 25 Ratsmitglieder waren damals anwesend, zwei fehlten entschuldigt.

Genau ein halbes Jahrhundert später hatte die Gemeinde Wenden am Dienstag zu einem Festakt ins Rathaus eingeladen. Im Mittelpunkt standen die noch fünf lebenden Ratsmitglieder von damals: Robert Melcher (Gerlingen), Otto Meurer (Möllmicke), Maria Müller (Gerlingen, jetzt Büchen), Helmut Eckstein (Vahlberg) und Rudolf Halbe (Hünsborn). Außerdem hatte die Gemeinde Ehrenringträger, Ehrenratsherrn, frühere Bürgermeister und Fachbereichsleiter eingeladen.

Eine Dame und vier Männer

Mit einer halben Stunde Verspätung wegen Problemen beim Taxidienst begann die Feier im Ratssaal. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht, wie Bürgermeister Bernd Clemens anmerkte. Dadurch war es nämlich die exakte Uhrzeit der Geburtsstunde des Wendener Rates. „Um 16.30 Uhr eröffnete 1969 der älteste Ratsherr Heinrich Wurm die erste Ratssitzung. Auf die Stunde genau feiern wir jetzt den Festakt“, sagte Clemens. Neben „der Dame und den vier Herren der ersten Stunde“ begrüßte der Bürgermeister die beiden Träger des Ehrenringes der Gemeinde, Kunibert Kinkel und Gerd Müller, sowie die Ehrenratsherrn Manfred Meurer, Alfred Kaufmann. Waldemar Lorenz und Lutz Schabelon. Auch sein Vorgänger als Bürgermeister, Peter Brüser, nahm mit Gattin am Festakt teil.

Das Sauerländische Volksblatt habe damals von einer spannenden ersten Ratssitzung berichtet, so Clemens. Die Niederschrift der ersten Ratssitzung konnte im Original eingesehen werden. Das erste Protokoll hatte für die Verwaltung Walter Reichling unterschrieben, der ebenfalls eingeladen war, aber verhindert war. Gedauert hat die erste Ratssitzung am 26. November 1969 bis 20.15 Uhr, also fast vier Stunden.

Eintrag ins Goldene Buch

In dem halben Jahrhundert sei in Wenden Großes passiert, es seien wegweisende Entscheidungen getroffen worden, betonte Bernd Clemens. Man habe beeindruckende Ergebnisse und Veränderungen erreicht. „Aus einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde mit 13.600 Einwohnern ist heute ein moderner Gewerbe- und Industriestandort mit 20.000 Einwohnern geworden“, betonte der Bürgermeister. Und: „Die Gemeinde ist immer lebens- und liebenswert geblieben. Die Kinder und Jugendlichen können heute auf dem aufbauen, das die Älteren geschaffen haben.“

Am Ende des offiziellen Festaktes trugen sich die fünf noch lebenden Ratsmitglieder der ersten Stunde ins Goldene Buch der Gemeinde Wenden ein. Danach ging es weiter mit dem gemütlichen Teil.