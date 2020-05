Die Polizei sucht unbekannte Täter, die in Wenden-Girkhausen ein Küchenfenster einschlugen – offenbar um in das Haus einzubrechen.

Polizei Wenden: Unbekannte scheitern bei Einbruch in Girkhausen

Wenden. Die Polizei sucht Täter, die in Wenden-Girkhausen ein Küchenfenster einschlugen – offenbar um in das Haus eines älteren Ehepaares einzubrechen.

Unbekannte haben am Dienstagabend versucht, in ein Wohnhaus in Wenden-Girkhausen einzubrechen, während die Bewohner, ein älteres Ehepaar, im Haus waren. Das berichtet die Polizei Olpe.

Die 79 Jahre alte Bewohnerin nahm gegen 23.15 Uhr ein Klirren aus der Küche wahr und bemerkte daraufhin eine zerstörte Glasscheibe im Küchenfenster. Kurz zuvor hatte es mehrfach an der Haustür geklingelt. Da die Bewohnerin vor der Haustür aber niemanden entdecken konnte, öffnete sie nicht.

Die alarmierte Polizei fahndete im Umfeld der Wohnung nach den Tätern, die Suche blieb aber erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.