Wenden: Einbrecher stehlen E-Bikes aus Garage in Ottfingen

Gewaltsam sind Einbrecher in eine Garage in Wenden-Ottfingen eingedrungen.

Wenden. Einbrecher haben in Wenden-Ottfingen fette Beute gemacht: Aus einer Garage stahlen sie unter anderem drei Fahrräder, darunter zwei E-Bikes.

Einbrecher haben in Ottfingen unter anderem drei Fahrräder aus einer Garage gestohlen. Sie verschafften sich, so berichtet die Polizei Olpe, in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 23.45 und 5.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Garage in der Thomasstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Neben den Fahrrädern, darunter drei E-Bikes, nahmen sie noch ein Ladegerät für einen E-Bike-Akku und für einen Rasentrimmer mit. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.