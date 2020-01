Wenden. Die Bauarbeiten in Wenden sind in vollem Gange. Ende Februar soll der Rummelbachplatz fertig sein. Worauf sich die Wendener freuen können.

Wenden: So soll neuer Dorfplatz aussehen – Arbeiten laufen

Einmal im Jahr wird ganz Wenden bei der Kärmetze zum großen Rummelplatz. Doch dabei bleibt es nicht. Bald gibt es zudem noch einen „Rummelbachplatz“. Die Rede ist vom Grundstück an der Ecke Hauptstraße/Hünsborner Straße im Herzen von Wenden. Hier laufen die Bauarbeiten für einen schmucken Dorfplatz derzeit auf Hochtouren. Allerdings hat der Name „Rummelbachplatz“ nichts mit dem Rummel zu tun, den es bald auf dem Areal geben wird. Die Bezeichnung ist angelehnt an den angrenzenden Rummelbach.

„Das ist eine attraktive Fläche inmitten von Wenden“, bringt es Baudezernent Markus Hohmann im Gespräch mit unserer Zeitung auf den Punkt. Voraussichtlich bis Ende Februar sei der Platz fertig, so der Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung im Wendener Rathaus. Die Maßnahme könne zügig umgesetzt werden, allein der Einbau des farbigen Asphalts um die Boulebahn sei witterungsabhängig: „Da brauchen wir Plusgrade.“

Sitzen unter Sonnensegeln

Keine Frage: Es wird einen tollen Platz für die Wendener geben gegenüber der Severinus-Kirche. Das Motto: Spiel für Jung und Alt. Neben einer 15 mal 4 Meter großen Boulebahn gibt es direkt daneben mehrere Sitzgelegenheiten unter zwei Sonnensegeln. Zudem sind ein Sandkasten und vorne rechts ein Trampolin vorgesehen.

Bei der Gestaltung des Platzes wird der Rummelbach miteingebunden. Der Bachlauf wird aufgeweitet und ans Ufer kommen heimische Findlinge. Eine Attraktion wird eine Archimedische Spirale sein. „Das Wasser wird nach oben befördert und läuft über kleine Rinnen in den Bach. Die Kinder können dort mit Wasser und Sand matschen“, erläutert Baudezernent Hohmann.

„Wir sehen die Synergien zur Eisdiele. Wenn die Eltern dort ein Eis essen, können die Kinder spielen. Die Fläche wird eingezäunt, damit die Kinder frei laufen können und ein Gefährdungspotential vom Verkehr auf der Hünsborner Straße ausgeschlossen werden kann“, so Baudezernent Hohmann.

Nutzung bei Kirmes bleibt

Zur Vorgeschichte: Bereits vor Jahren erwarb die Gemeinde Wenden das zentral gelegene Areal und riss das darauf stehende marode Haus ab. Seitdem liegt der Platz brach. Genutzt wurde er ausschließlich während der Wendener Kirmes von der Firma Dornseifer als große Imbissfläche. Diese Nutzung wird auch weiterhin möglich sein.

Nach einer Anregung von Ulrich Heinrich (UWG) beauftragte der Bau – und Planungsausschuss den Bürgermeister am 21. Juni 2017, einen Gestaltungsvorschlag für eine neue Grünanlage am Rummelsbach zu erarbeiten. Dieser wurde in der Sitzung am 15. November 2017 einstimmig beschlossen. Der Gestaltungsvorschlag sah vor, mit unterschiedlichen Elementen eine attraktive Nutzung zu etablieren, die auch im Zuge des Kirmesbetriebs funktioniert. Es solle ein barrierefrei zugänglicher Begegnungs-, Spiel- und Kommunikationsraum für Jung und Alt geschaffen werden. Dies wird jetzt in die Tat umgesetzt.

Die Kosten für die Gestaltung des „Rummelbachplatzes“ betragen 114.000 Euro. Dabei gibt es einen vom Land bereits bewilligten Zuschuss von 90 Prozent, also 103.000 Euro. Bleiben unter dem Strich 11.000 Euro für die Gemeinde Wenden. Ein Schnäppchen für einen solch attraktiven Dorfplatz.