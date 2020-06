Kellerbrand in Wenden-Altenhof: Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Kellerbrand Wenden: Alarm für Feuerwehr nach Arbeiten an Öltank

Wenden. Bei Arbeiten an einem Öltank in Wenden-Altenhof entwickelte sich so viel Rauch, dass ein Nachbar einen Brand vermutete und die Feuerwehr rief.

Die Demontage eines Öltanks hat in Wenden-Altenhof am Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Arbeiter hatten im Keller eines Wohnhauses in der Marienstraße unter anderem eine Flex und später auch einen Schneidbrenner genutzt, um den Öltank abzubauen. Da hierbei eine starke Rauchentwicklung entstand, hatte ein Nachbar den Notruf gewählt.

Rund 40 Einsatzkräfte des Löschzugs Wenden rückten unter dem Stichwort Kellerbrand zur Einsatzstelle aus. Doch offenes Feuer mussten sie nicht bekämpfen. Unter Atemschutz wurde der Keller durch zwei Trupps kontrolliert. Mittels eines Lüfters wurden die Räumlichkeiten durchgelüftet.

Die vier Arbeiter, die im Keller die Flexarbeiten durchgeführt hatten, wurden vom Rettungsdienst des Kreises Olpe untersucht. Die Polizei untersagte am Abend die weiteren Arbeiten an dem Öltank.