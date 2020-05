Schmierereien in Kirchhundem und Altenhundem. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei bittet um Hinweise Weitere Schmierereien: Jetzt auch am Gymnasium Lennestadt

Lennestadt/Kirchhundem. Die mysteriösen Graffiti-Schmierereien in Kirchhundem und Lennestadt reißen nicht ab. Was bedeutet NANI, T.B.A.P und Silver?

Am Wochenende stellten Passanten in Kirchhundem und nun auch im Bereich des Gymnasiums der Stadt Lennestadt in Altenhundem weitere Graffiti-Schmierereien fest.

Was bedeutet NANI? Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Privat / WP

Bereits in der Nacht von Sonntag, 17. Mai, auf Montag, 18. Mai, hatten noch unbekannte Täter durch solche Graffiti Sachschäden an verschiedenen Orten in Kirchhundem angerichtet.

Verteilerkästen besprüht

Unter anderem besprühten sie Verteilerkästen und Plakatwände. Die Sprayer hinterlassen stets die Kürzel „NANI“, „T.B.A.P“ und „Silver“. Im Verlauf der Woche kamen bereits weitere Graffitis an Gebäuden hinzu, jetzt auch noch einmal am Wochenende. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 02761-9269-0.