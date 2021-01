Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia wurde am 15. Januar 2001 gegründet. Sie enthält fast 800 Artikel mit Bezug zum Kreis Olpe.

Heimatwissen Was Wikipedia-Leser über den Kreis Olpe wissen wollen

Kreis Olpe. An ihrem 20. Geburtstag gibt es in der Wikipedia fast 800 Artikel mit Bezug zum Kreis Olpe. An diesen Themen ist das Interesse besonders groß.

Mit mehr als 2,5 Millionen Artikeln ist die Wikipedia, die am Freitag ihren 20. Geburtstag feiert, seit langem die größte deutschsprachige Enzyklopädie – und damit auch ein großer Wissensschatz über den Kreis Olpe. 780 Artikel sind in der entsprechenden Kategorie einsortiert. Über das Pumpspeicherwerk Rönkhausen ist ebenso etwas zu erfahren wie über Kunstsammler Alexander Schnütgen aus Attendorn oder das Naturschutzgebiet Gipperbachtal und Grauwackesteinbruch Stupperhof in Drolshagen.

Doch wie groß ist das Interesse an den einzelnen Artikeln? Eine Auswertung über das vergangene Jahr liefert so manche Überraschung.

So ist der Artikel über Schauspieler Sigmar Solbach, bekannt aus der 90er-RTL-Serie „Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“ und geboren in Olpe, mit knapp 70.000 Aufrufen der meistgelesene mit Bezug zum Kreis. 218 Menschen rufen den Beitrag im Durchschnitt pro Tag auf. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bundesautobahn 4 (74.000 Aufrufe) und das Rothaargebirge (70.000 Aufrufe). Am anderen Ende der Liste steht der Artikel über das Naturschutzgebiet Griesemert mit 22 Aufrufen.

Städte und Gemeinden

Zwar hat Lennestadt (29.000 Klicks) die meisten Einwohner, trotzdem werden die Artikel über Olpe (59.800) und Attendorn (50.900) deutlich häufiger gelesen. Auch Finnentrop (20.500) liegt vor dem einwohnerstärkeren Wenden (17.200), es folgen Drolshagen (15.200) und Kirchhundem (14.500).

Dörfer

Bei den Ortsteilen spielt die Größe in der Wikipedia-Statistik eine noch geringere Rolle. Mit 58 Aufrufen pro Tag liegt Neger (insgesamt 21.100) vorn, wohl wegen des außergewöhnlichen Namens. Mit deutlichem Abstand liegt das durch die Karl-May-Festspiele ebenfalls überregional bekannte Elspe (6.400) auf dem zweiten Platz, es folgen Altenhundem (5.400), Heggen (4.600) und Meggen (4.000).

Persönlichkeiten

Abgesehen von Sigmar Solbach besteht das größte Interesse an Fernsehmoderatorinnen. Die aus dem WDR bekannte Anne Willmes aus Drolshagen (68.000) liegt vor Sky-Journalistin Britta Hofmann (39.500), die in Attendorn geboren wurde. 26.100 Leser wollten sich im vergangenen Jahr über Hermann Tilke, den Architekten zahlreicher Formel-1-Rennstrecken aus Olpe, informieren. Schauspieler Jonas Kaufmann („Schloss Einstein“) aus Attendorn belegt mit 19.500 Aufrufen den vierten Platz. Der Artikel über Helmut Körschgen aus Lennestadt, der für zwei Rollen in Helge-Schneider-Filmen bekannt wurde, fand 12.400 Leser.

Sehenswürdigkeiten

Mit Abstand meistgelesen ist der Beitrag über den Biggesee (69.700 Aufrufe), doch auch über die Atta-Höhle (20.600), den Panorama-Park (14.500), die Listertalsperre (11.700) und das (10.600) haben sich viele Leser in der Wikipedia informiert.

Unternehmen

Auch im Bereich Wirtschaft ist die Größe der Betriebe nicht das entscheidende Kriterium für die Abrufzahlen. Der Viega-Artikel (19.800) war im vergangenen Jahr der meistgelesene Beitrag, gefolgt von Mennekes (11.400), dem früheren Fahrradhersteller Enik aus Wenden (8.800), PolygonVatro (7.900) und Metten Fleischwaren (6.300).

