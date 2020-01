Attendorn. Ende Januar ist Schluss: Rudolf Hermanns, seit November 2011 Schulleiter am Rivius-Gymnasium in Attendorn, geht in den Ruhestand. Ein Interview:

Kommende Woche Freitag, am 31. Januar, erhält Rudolf Hermanns seine Entlassungsurkunde. Dann endet am Rivius Gymnasium in Attendorn eine kleine Ära: der Schulleiter sagt „Auf Wiedersehen“ und reicht den Staffelstab an seine bisherige Stellvertreterin, an Daniela Greitemann, weiter.

Wir haben mit dem gebürtigen Dürener und bekennenden FC-Fan, der seit dem 1. November 2011 an der Spitze der „Rivianer“ steht, vor seinem Abschied gesprochen. Über das, was war, und das, was kommt.

Gibt es einen besonderen Tag, einen besonderen Moment, der für Sie am Rivius unvergesslich bleibt?

Rudolf Hermanns Gerne erinnere ich mich an die 500-Jahr-Feier unserer Schule in 2015 zurück, das war ein besonderes Erlebnis. Der damalige Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert hatte sich die Zeit genommen, um nach Attendorn zu kommen und die Rede beim Festakt zu halten. Er war beeindruckt von der langen und vielfältigen Geschichte unserer Schule. Der Umgang mit den Kollegen war immer vertrauensvoll und hat mir viel Freude bereitet, wenn auch die Themen manchmal nicht angenehm waren. Wir haben Sponsorenläufe für einen guten Zweck durchgeführt. Da war ich immer überrascht, mit welchem Engagement die Schüler diese Läufe angegangen sind und wie viel Geld herumkam. Und dann bleiben leider die traurigen Ereignisse haften, etwa Todesfälle in der Schulgemeinde.

Was waren Ihre Kernaufgaben als Schulleiter des Rivius?

Laut Gesetzeslage bin ich zunächst dafür verantwortlich, dass der Unterricht geordnet erteilt wird, vollständig und umfänglich. Das heißt, dass ich zum Beispiel Unterrichtspläne und Vertretungspläne absegne. Wenn es irgendwo Probleme bei der Umsetzung gibt, bin ich derjenige, der eine Entscheidung trifft. Dann besteht der Alltag aus Konferenzen, Dienstbesprechungen, Telefonaten und Gesprächen vielfältigster Natur, sei es mit dem Schulträger, mit Eltern oder Schülern oder mit der Dienstaufsicht, also der Bezirksregierung in Arnsberg. Es gibt Themen, die sich schnell am Telefon klären lassen, aber auch Gespräche mit Eltern, die unangenehm sein können, weil verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Ein Beispiel: Eltern rufen vor den Ferien gerne bei mir an und fragen, ob ihr Kind nicht einen Tag früher in die Ferien entlassen werden kann, weil die Familie in den Urlaub fliegen möchte und ein verlockendes Angebot hat. Das ist ein Thema, das über die Jahre immer wieder aufgetaucht ist. Als Schulleiter muss ich mich in diesen Gesprächen an die Gesetzeslage halten und trotz aller Gegenargumente sagen: Es geht nicht. Wenn ich, als zweites Beispiel, mit der Bezirksregierung aus Arnsberg spreche, geht es häufig um Personalentscheidungen, etwa um Neueinstellungen. Kurzum: Es ist nicht nur eitel Sonnenschein.

Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren verändert?

Die meisten Veränderungen, die die Arbeit mit sich gebracht hat, sind von außen auf die Schule zugekommen. Da war zum Beispiel der Wechsel von G9 auf G8, und dann wieder zurück. Jedes Mal neue Lehrpläne, neue Fortbildungen. Oder das Thema Integration. Wir hatten 2009/10 einen Migrationshintergrund von sieben Prozent, jetzt liegt er bei 38 Prozent. Nicht zu vergessen die Inklusion. Sie traf uns wie der Blitz aus heiterem Himmel und hat unsere Arbeit nachhaltig verändert.

Wie verändert sich die Arbeit der Lehrer durch genau diese Themen Integration und Inklusion?

Im Paragraph 1 des Schulgesetzes NRW steht: Jeder Schüler hat das Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. In einem gegliederten System haben wir normalerweise eine klare Trennung: gymnasial geeignete Schüler gehen aufs Gymnasium, realschulgeeignete Schüler auf die Realschule, hauptschulgeeignete Kinder auf die Hauptschule. Das ist in der Attendorner Schullandschaft nicht mehr möglich, da bestimmte Schulformen fehlen. Dadurch, dass Schüler mit Integrationsbedarf in der Klasse sitzen, möglicherweise ohne ein Wort deutsch zu sprechen, wird es schwierig. Dann kommen die inklusiven Schüler hinzu, die besonders gefördert werden müssen. Wenn sie all das zusammennehmen, haben wir in einem Gymnasium in einer Klasse nur noch einen kleinen Anteil wirklich geeigneter Gymnasialschüler. Das führt zu einer ungeheuer heterogenen Zusammensetzung. Das kann kein Lehrer allein leisten. Deswegen ist Teamarbeit angesagt und wir brauchen Unterstützung, etwa von Förderschul-Kollegen. Das ist bei uns im Hause auch der Fall. Ab Februar haben wir eine komplette Lehrerstelle zugewiesen bekommen, bedarfserhöhend, so dass wir Deutsch als Fremdsprache unterrichten können. Wir haben etwa 30 Schüler, die teilnehmen. Sie werden aus dem Unterricht herausgenommen und im Block zehn bis zwölf Stunden unterrichtet. Ohne Deutschunterricht läuft das andere nicht.

Perspektivwechsel: Haben sich Schülergenerationen durch den Wechsel von G9 auf G8 verändert, weil sie viel länger im Unterricht sitzen und viel weniger Zeit für Hobbys haben?

Als das Land darüber nachgedacht hat, ein Schuljahr wegzunehmen, gab es zwei Modelle. Das eine: es gibt keine Kürzungen in der Erprobungs- und Mittelstufe. Da bleiben die sechs Jahre und wir kürzen die Oberstufe auf zwei Jahre. Das andere: Die Kürzung in der Mittelstufe, die so dann auch kam. Ich behaupte mal ganz kess: Wenn das erste Modell den Zuschlag bekommen hätte, dann hätte kaum jemand über die Problematik G8 diskutiert.

Warum?

Als die Kürzung von sechs auf fünf Jahren in der Sekundarstufe I kam, ging damit eine Straffung des Lehrinhalts einher. Dafür waren die Schulen selber verantwortlich. Dann nehme ich mir mal eine Fachkonferenz Mathematik vor, da hat jeder Kollege sein Steckenpferd. Der Kollege sollte plötzlich auf ein Steckenpferd verzichten, denn es musste ja gekürzt werden. Das war schon schwierig. Ein älterer Mathematik-Kollege bei uns sagte immer: Wenn die Kürzung in der Mittelstufe kommt, dann fehlt den Schülern ein ganzes Jahr Üben. Für den guten Schüler ist das noch verkraftbar. Aber der mittelprächtige Schüler, der zwar versteht, aber noch ein oder zwei Übungsphasen braucht, der beißt in den sauren Apfel. Wir haben hier stellenweise Ergebnisse von Klausuren und Klassenarbeiten gehabt, die waren grausam. Das führe ich auf G8 zurück.

Worauf legen Sie in der täglichen Arbeit mit Kollegen und Schülern Wert?

Menschlich sein. Hinhören. Die Zwischentöne erkennen. Wenn es einem Schüler oder Lehrer nicht so gut geht, helfen. Die menschliche Seite war mir immer sehr wichtig.

Haben Sie dieses „Zwischen-den-Zeilen-Lesen“ mit der Zeit erlernt?

Kreis Olpe Zur Person Rudolf Hermanns ist 64 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit dem 1. November 2011 Schulleiter am Rivius-Gymnasium und war dort vorher Stellvertreter (seit Anfang 2002). Als Lehrer war er am St. Ursula-Gymnasium und am städtischen Gymnasium in Olpe tätig. Sein Lehramtsstudium schloss er 1983 an der RWTH Aachen ab, seine Fächer sind Englisch und Erdkunde

Mein erster Schulleiter hat mir gesagt: Wenn es im privaten Umfeld zuhause nicht stimmt, brauchen Sie nicht in die Schule zu gehen, das schleppen Sie den ganzen Tag mit. Ich bin niemand gewesen, der hinter den Leuten hergelaufen ist und gefragt hat: Geht es dir gut? Aber man entwickelt einen Blick dafür, man erkennt es im Ton der Stimme. Eine gewisse Sensibilität bringe ich sicherlich mit, das ist auch ein Grundcharakterzug, den man als Pädagoge haben muss. Man geht ja nicht mit einer Maschine um, wir haben hier knapp 500 verschiedene Schüler mit ebenso vielen unterschiedlichen Charakteren.

Wie sieht das Rivius Gymnasium ab dem 1. Februar ohne Rudolf Hermanns aus?

Es ist schon ein Unterschied, ob Mann oder Frau an der Spitze steht. Das meine ich wertfrei. Und eine neue Schulleiterin bringt auch neue Ideen und Überlegungen ein. Das ist einfach so. Ich kenne es von mir: ich hatte neue Ideen, die ich umsetzen wollte. Das ist bei Daniela Greitemann genauso. Sie hat ihre Vorstellungen. Das ist gut so. Das gilt sowohl für die Organisation der Schule als auch für Personalentscheidungen. Zusammen haben wir überlegt, wie könnte diese Schule 2025 aussehen, wenn sie ihr 150-jähriges Bestehen als Gymnasium feiert.

Und?

Wir sind uns einig, dass die bauliche Substanz verändert werden muss, das heißt, der 86er Anbau muss weichen. Was dieser Schule etwa fehlt, sind Aufenthaltsräume für Schüler mit kleinen Sitzecken, wo sich die Schüler zurückziehen können. Unser Haus besteht eigentlich nur aus Räumen und Fluren und einer kleinen Mensa, wo sich alles trifft. Der 68er Anbau ist energetisch saniert worden, der ist hell, die Räume sind groß, der Altbau könnte die komplette Verwaltung aufnehmen. Auch hier hat sich Schule verändert. Schule bestand vor vielen Jahren aus Klassenräumen, der Turnhalle, dem Lehrerzimmer, dem Sekretariat und den Fachräumen. Heute brauchen wir für jeden Koordinator einen Raum, ich habe eine Schulsozialarbeiterin, die einen eigenen Raum für Vier-Augen-Gespräche benötigt. Wir haben mittlerweile die Studien- und Berufsberatung im Haus, die eigene Büros braucht, nicht zu vergessen die Digitalisierung. So hat sich Schule in ihrem baulichen Anspruch verändert.

Ihre Fächer sind Englisch und Erdkunde. Wie sehr hat Ihnen das Unterrichten gefehlt?

Ich unterrichte zwischen vier und sieben Wochenstunden, je nach Bedarf. Mehr ist nicht möglich, wenn man bedenkt, dass ein Fach wie Englisch viel Korrekturarbeit mit sich bringt und Schulleiter ein Vollzeitjob ist. Ich hätte es sicher nicht so gemacht, wenn ich ganz auf Unterrichten hätte verzichten müssen. Kein Unterricht heißt für einen Schulleiter: ich verliere das Gefühl für Unterricht, das Kerngeschäft einer Schule, ich werde zum reinen Theoretiker. Das ist kontraproduktiv.

Was machen Sie in Zukunft?

Ich ziehe nach Ostfriesland, dort lebt meine Familie. Wir haben dort gebaut. Ich werde mich um sie kümmern: Fahrdienste übernehmen, einkaufen, Hausarbeiten erledigen, etc. Und hoffentlich bleibt ein wenig Zeit für meine Hobbys: Modelleisenbahn aufbauen, Modellbauflugzeuge bauen, Radfahren oder Lesen.

Wie viele Tränen werden bei Ihrer Verabschiedung fließen?

Es wird sicherlich so sein, dass mich der Abschied nicht kalt lässt. Aber ich weiß auch, dass ein Abschnitt zu Ende geht und ein neuer beginnt, der mir sehr viel Freude bereiten wird.



Für ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute.