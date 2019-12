Vor Weihnachten gibt jeder gerne etwas mehr

Es ist kurz 13 Uhr vor dem Pfarrzentrum Arche in Altenhundem. Noch ist die Tür geschlossen, dennoch stehen schon viele Mitbürger vor dem Eingang, haben zum Teil Taschen und Trolleys dabei und warten, bis die Mitarbeiter des Warenkorbs den Eingang frei geben. Es geht ruhig und ohne Hektik zu, denn sowohl Mitarbeiter als auch die Besucher kennen das Prozedere, das sich jeden Monat wiederholt.

Doch der letzte Ausgabetag vor Weihnachten ist immer ein besonderer. Das wissen alle. Nicht nur, weil das Angebot an Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs größer ist als sonst und zum Beispiel auch Süßigkeiten dabei sind, es ist an diesem Tag immer eine besondere Stimmung – eben weil bald Weihnachten ist.

Armutsquote steigt

Den meisten Menschen im Kreis Olpe geht es gut, sie werden an den Feiertagen wie gewohnt an einem festlich gedeckten Tisch sitzen. Aber es geht nicht allen so, denn die Schere zwischen arm und reich driftet auseinander, auch bei uns. Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der kürzlich vorgestellt wurde, stellt das in deutlicher Weise heraus. Er weist einen Anstieg der Armutsquote um 20 Prozent in den vergangenen zehn Jahren auf – und das nicht nur in den urbanen Zentren, sondern auch in ländlichen Gegenden und auch im Kreis Olpe. Für das Team der „Aktion Warenkorb“ in Altenhundem ist das nicht neu. Seit der Gründung vor 18 Jahren ist die Zahl der bedürftigen Menschen kontinuierlich angestiegen.

Weihnachtsausgabe beim Warenkorb in Altenhundem Foto: Volker Eberts / WP

Mehr Flüchtlinge

„In diesem Jahr sind es weniger deutsche Mitbürger, die zu uns gekommen, sondern mehr Flüchtlinge“, bilanziert Cilly Becker, die seit 2001 dem Warenkorb-Team angehört. Das Verhältnis schätzt sie auf 50:50 Prozent. Unterm Strich sind es immer rund 300 Gäste, die im Pfarrzentrum bedient und versorgt werden. Hinter jedem Gast steht meistens eine Familie, so dass mehr als 1000 Mitbürger Monat für Monat von dieser Aktion profitieren.

Ein Teil mehr

Wie immer kurz vor Weihnachten gibt es einige Teile mehr als sonst. Die Aktion „Ein Teil mehr“ in der vorletzten Woche war ein großer Erfolg. In den Supermärkten HIT in Altenhundem, REWE Ihr Kaufpark in Kirchhundem und im Dornseifer-Markt in Welschen Ennest standen Einkaufswagen, in die Kunden ein Teil mehr, das sie zuvor im Markt gekauft hatten, reinlegen konnten. Fast 20 vollbepackte Einkaufswagen kamen so zusammen.

Zwei Zimmer voll gepackt

Die Artikel türmten sich vor der Ausgabe in zwei Zimmern im Erdgeschoss des Pfarrzentrum Arche.

Das Obergeschoss des Pfarrzentrums glich vor der Ausgabe einer großen Spielzeugausstellung. Spielzeuge aller Art, unzählige Kuscheltiere, eigentlich fast alles, was das Kinderherz begehrt, türmte sich auf den Tischen und wird so manches Kind an diesem Weihnachtsfest glücklich machen. Viele Bürger hatten Spenden abgegeben, unter anderem das städtische Gymnasium, das Überbleibsel von seinem Gebrauchtspielzeugmarkt vorbei gebracht hatte. Der Kindergarten Schatzkiste in Altenhundem und der Osterfeuerverein Jammertal hatten unzählige Geschenke verpackt.

Die vielen Ehrenamtlichen konnten am Abend nach der Ausgabe sicher sein, wieder vielen Menschen und Kindern eine große Freude bereitet zu haben. Und das ist für die Helferinnen und Helfer immer wieder ein schönes Geschenk.