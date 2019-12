Olpe. Ein 20-jähriger Kradfahrer prallte auf der Raiffeisenstraße in Olpe mit einem BMW zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Unfall in Olpe: Kradfahrer muss mit Helikopter in die Klinik

Schwerer Unfall auf der Raiffeisenstraße in Olpe: Ein 20-jähriger Kraftradfahrer wurde am frühen Donnerstagnachmittag in eine Kölner Spezialklinik geflogen, nachdem er mit einem Auto zusammenprallte.

Der junge Mann hatte einen Freund als Beifahrer. Sie waren auf einer Seitenstraße der Raiffeisenstraße im Industriegebiet Saßmicke unterwegs. Eine Autofahrerin fuhr die Raiffeisenstraße hinunter. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Meterweit über den Asphalt gerutscht

Das Motorrad und der 20-Jährige rutschten meterweit über den Asphalt. Dabei prallte das Krad in einen Metallzaun. Der jüngere Freund, der aktuell eine Ausbildung zum Rettungssanitäter macht und kurz vor seiner Prüfung steht, konnte dem Unfallopfer bestens Erste Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst am Einsatzort ankam.

Mehr als eine Stunde wurde der Schwerverletzte für den Transport mit dem Rettungshubschrauber stabilisiert. Die Fahrerin des BMW erlitt bei dem Unfall einen Schock. Der Durchgangsverkehr im Industriegebiet kam während der Unfallaufnahme zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Teile des Krads lagen überall auf der Fahrbahn verteilt.