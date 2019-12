Kirchhundem. Die Beigeordnetenstelle im Rathaus Kirchhundem wird abgeschafft, beschloss der Rat. Damit hat sich das Bürgerbegehren dafür erübrigt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überraschung: Kirchhundemer Bürgerbegehren ist vom Tisch

Da soll mal jemand sagen, in der Politik gäbe es kaum noch Überraschungen. Der Kirchhundemer Gemeinderat hat am Donnerstagabend die monatelange Diskussion um die Beigeordnetenstelle und damit auch um das Bürgerbegehren für die Abschaffung der Stelle beendet. Genau genommen war es die CDU-Mehrheitsfraktion. Denn in seiner Haushaltsrede kündigte Fraktionschef Michael Färber den Antrag seiner Fraktion an, die seit mehr als 20 Monaten nicht besetzte A 14-Stelle im Stellenplan 2020 zu streichen. Der Antrag wurde bei zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen angenommen.

Stelle seit 20 Monaten vakant Bisher hatte die Union die Forderung der UK-Fraktion auf die Wiederbesetzung der Stelle, die nach dem Weggang des letzten Beigeordneten Tobias Middelhoff vakant ist, unterstützt. Die Union wolle so den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung eine Perspektive ermöglichen, Sicherheit geben und Anerkennung verschaffen, um Aufgaben nicht weiterhin nur kommissarisch wahrnehmen zu können, sagte Färber zur Begründung. Kirchhundem Bürgerbegehren landet vor dem Verwaltungsgericht Mit dem Antrag kam er den Appellen von SPD und Grünen zuvor, die die Abschaffung der Stelle ebenfalls forderten. Renate Kraume (SPD) kritisierte dennoch das bisherige Verhalten von Union und UK, die die Ausschreibung der Beigeordnetenstelle trotz des laufenden Verfahrens am Arnsberger Verwaltungsgericht, wo das Bürgerbegehren derzeit auf Rechtmäßigkeit überprüft wird, durchgesetzt hatten. „Hier wurden Steuergelder unnötig und voreilig verprasst. Diese Kosten von 5000 Euro hätte man einsparen können und das Urteil abwarten können. Zumal der einzige Bewerber für die Stelle noch nicht mal den Ansprüchen entsprach“, so Kraume. Anne Szymczak von den Grünen zog aus der „von der Politik aufgezwungenen Warteschleife“ die positive Erkenntnis, dass es in der Verwaltung „qualifizierte und fähige Personen gibt, die die Aufgaben des Beigeordneten erledigen können.“ 1,8 Mio. Euro Defizit Der Haushaltsplan für 2020 sieht im Ergebnisplan übrigens Einnahmen von 24,76 Mio., Ausgaben von 26,56 Mio. Euro und damit ein Defizit von 1,8 Mio. Euro vor, die aber aus der Ausgleichsrücklage beigesteuert werden können. Gegen die Stimmen der SPD wurde der Etat verabschiedet. Aber eigentlich spielte das Zahlenwerk in der Sitzung nur eine untergeordnete Rolle. Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Kreis Olpe