Kreisdirektor Theo Melcher möchte sich im kommenden Jahr zum Landrat des Kreises Olpe wählen lassen. Das gab der 59-Jährige am Freitag bekannt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theo Melcher (CDU) möchte 2020 Landrat im Kreis Olpe werden

Kreis Olpe. Kreisdirektor Theo Melcher bewirbt sich um die Nachfolge von Landrat Frank Beckehoff. Das gab der 59-Jährige am Freitag bekannt. Wie berichtet, hatte Beckehoff am Montag in der Kreistagssitzung erklärt, im kommenden Jahr nicht mehr für die am 1. November 2020 beginnende Wahlperiode kandidieren zu wollen. Theo Melcher steht seit fast 30 Jahren im Dienst der Kreisverwaltung, seit 1. April 1997 in der Position des Kreisdirektors.

Nach dem Verzicht Beckehoffs hatte der CDU-Kreisvorsitzende Jochen Ritter zunächst die Mitglieder des Kreisverbandes aufgefordert, sich für die Nachfolge zu bewerben. Theo Melcher schreibt: „Sehr gern würde ich ab dem 1. November 2020 meine Arbeit in anderer Funktion fortsetzen, nämlich als neuer Landrat des Kreises Olpe.

Theo Melcher wohnt in Fretter, ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und ist seit 1983 Mitglied der CDU.