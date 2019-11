Oberhundem. Theaterverein Oberhundem präsentiert die Komödie „Piraten, Ahoi!“. Eine Geschichte rund um eine putzsüchtige Frau und einem verwirrten Mann.

Theaterverein Oberhundem zeigt Komödie „Piraten, Ahoi!“

Na, das kann ja heiter werden. Soll es auch. „Unser Publikum kann sich auf einen sehr unterhaltsamen Abend freuen“, verspricht Jutta Schöttes vom Theaterverein Oberhundem.

Traditionell zum Jahreswechsel präsentiert das sympathische Ensemble aus dem Oberhundemer Kirchspiel sein neues Stück. Natürlich – wie immer – ein Schwank, diesmal der Dreiakter „Piraten, Ahoi!“ aus der Feder von Andreas Wening. Am kommenden Montag, 2. Dezember, startet der Vorverkauf. Also Karten sichern und mitlachen.

Dabei fängt das Stück ganz harmlos an. Kerstin Wilbert (Corinna Beckmann) sorgt sich um ihren Vater. Sie weiß zwar, dass er es nicht gerade leicht hat mit seiner putzsüchtigen Frau Sigrid (Christel Schöttes), die kein Staubkorn in ihrer Wohnung ertragen kann, doch was sie an diesem Wochenende zu hören bekommt, beunruhigt sie schon sehr. Vater Peter (Reinhard Heimes) behauptet, unmögliche Geschehnisse beobachtet und erlebt zu haben. Er erzählt völlig wirres Zeug über die neue Nachbarin Vicky (Nicole Schick), die ihm bekannt vorkommt, er aber nicht weiß, wieso. Der Hausarzt Dr. Rudolf Rüssel stellt zunächst „Verwirrtheit auf Grund des Einsatzes von toxischen Reinigungsmitteln“ fest.

Anders als erwartet

Kreis Olpe Karten im Vorverkauf Die Aufführungen beginnen am Samstag, 28. Dezember, 4. und 11. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle Oberhundem. Karten im Vorverkauf (7,50 Euro) gibt es vom 2. bis 27. Dezember an folgenden Vorverkaufsstellen: Volksbank und Sparkasse in Würdinghausen, Metzgerei Hesse in Würdinghausen und Heinsberg, Bäckerei Tröster in Oberhundem, St. Valentin-Apotheke in Kirchhundem und bei Bücher Hamm in Altenhundem. An der Abendkasse kostet der Eintritt 8,50 Euro. Für das leibliche Wohl in der Pause sowie vor und nach den Vorstellungen sorgt der Partyservice Hesse.

Dennoch stürzen sich Ehefrau Sigrid und ihre Freundinnen Else (Jutta Schöttes), Rosi (Natali Schauerte) und Gerda (Katja Epping) neugierig auf die „Neue“ in der Nachbarschaft. Sie laden sie zum monatlichen Treffen zum Austausch über Haushaltstipps und Putzmittel ein. Doch angesichts der von Vicky mitgebrachten „Haushaltstipps“ verläuft der Nachmittag völlig anders als gewöhnlich.

Gespannt lauschen alle Vickys Geschichten und schon bald herrscht im Hause Wilbert ein wildes Treiben, was durch zwei seltsam gekleidete Männer noch verwirrender wird. Was das alles mit dem Titel „Piraten, Ahoi!“ zu tun an und wo das ganze Spektakel endet, das soll das Publikum in den drei Aufführungen selbst live erleben. Neben den genannten Akteuren spielen Urgestein Wendelin Kebbe, Hubertus Aßmann, Thomas Ludwig, Marco Epping, Maren Bernowitz und Tom Epping, der zusammen mit Nicole Schick zum ersten Mal auf den Bühnenbrettern in der Dorfgemeinschaftshalle stehen wird.

Für den guten Ton

Im Hintergrund sind Laura Braun (Souffleuse), Hildegard Mettbach und Angelika Aßmann (Regie) sowie Miriam Mettbach (Maske) aktiv. Für den guten Ton sorgen Werner Arens und Dennis Schwermer, das Bühnenbild hat Benjamin Schmidt entworfen.

Bereits seit September laufen die Proben und nun beginnt die heiße Phase, bis alles sitzt und passt. Die Motivation des Ensembles ist schon jetzt riesengroß. „Wenn die Spielzeit Anfang Januar vorbei ist, will man ein paar Tage vom Theaterverein nichts mehr sehen und hören, aber eine Woche später fragt man schon: Was spielen wir denn als nächstes Stück“, so Wendelin Kebbe, der 1984, ein Jahr nach der Gründung des Theatervereins, zum ersten Mal auf der Bühne stand.

Also, Jutta Schöttes wird Recht behalten, das Publikum kann sich auf einen sehr unterhaltsamen Abend freuen.