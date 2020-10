Stadt Olpe: Das ist der Siegerentwurf des neuen Rathauses

Ein Dialog zwischen neuer und alter Bausubstanz – so beschreibt Mario Schurbohm, Geschäftsführer der BKS Architekten GmbH, den Siegerentwurf für das neue Bürgerhaus in Olpe. Das Architekturbüro aus Lübbecke hat bei dem Architektenwettbewerb zur Realisierung eines neues Rathauses in der Kreisstadt den ersten Platz gemacht – und die Pläne am Donnerstag in der Stadthalle in Olpe den Wettbewerbsteilnehmern, der Verwaltung und den Preisgerichtsmitgliedern präsentiert.

Ziel war ein „respektvoller und maßvoller Umgang“ mit dem alten Bahnhofsgebäude sowie der Stellwerkanlagen, führte Mario Schurbohm aus. Der Entwurf sieht vor, aus dem Bahnhofsgebäude ein Museum zu machen. Es soll saniert, in seiner Erscheinung aber erhalten bleiben. „Uns war das wichtig, weil das geschichtliche Gebäude einen hohen Identifikationsgrad für die Stadt Olpe hat“, erklärte Schurbohm. Neben dem Museum soll auch eine Gastronomie im alten Bahnhofsgebäude integriert werden.

Die Woge der Bigge aufgreifen

Das Bürgerhaus mit Bücherei, Verwaltungs- und Büroflächen sowie Ratssaal sollen im Neubau liegen. Der Entwurf sieht ein modernes Gebäude vor, das sich durch eine schräge Anordnung der Fassade auszeichnet und sich „harmonisch in die Silhouette einfügt, obwohl es eine andere Architektursprache spricht“. Das Dach mit seiner „seichten Wölbung“ soll dabei die „Woge der Bigge“ aufgreifen. Das Gebäude erstreckt sich über vier Stockwerke, ein offenes Foyer bildet das Zentrum. Ins Auge fallen die Treppen im Gebäude, die an die „linearen Schienen und Weichen“ erinnern sollen. Das alte Stellwerk soll als Info-Box für Touristen genutzt werden. „Wir haben richtig Lust, das umzusetzen“, betonte Mario Schurbohm. „Wir freuen uns, wenn es weitergeht.“

Die Öffentlichkeit erhält ab Samstag, 10. Oktober, Gelegenheit, sich über die ausgestellten Beiträge und die prämierten Arbeiten zu informieren. Die Ausstellung ist zwischen dem 10. und 23. Oktober geöffnet: montags bis freitags 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 16 Uhr.