So soll Kindeswohlgefährdung im Kreis Olpe vorgebeugt werden

Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung an. Während es laut dem Statistischen Landesamt (IT NRW) 2013 im Kreis Olpe 51 Verfahren gab, waren es 2018 schon 176. Mit vielen verschiedenen Maßnahmen soll dagegen angegangen werden. Dr. Thomas Droste ist Fachdienstleiter für pädagogische Jugendhilfen und soziale Dienste beim Kreis. Im Gespräch erklärt er, warum rechtzeitige Unterstützung und ein gutes Netzwerk wichtig sind. Außerdem gibt es in seinen Augen Gründe dafür, warum die Zahlen auf dem Land niedriger sind als in der Stadt.

Denke Sie, dass die Zahlen im Kreis Olpe auch fortlaufend ansteigen werden?

Dr. Thomas Droste Ansteigende Fallzahlen gibt es bundesweit. Ich denke aber, dass die Zahlen auf dem Land, so wie hier im Kreis Olpe, nicht so hoch sind wie in Großstädten. Wir profitieren davon, dass der Kreis eine relativ überschaubare Region ist. Wir sind sehr gut vernetzt und haben funktionierende Nachbarschaften und ehrenamtliche Strukturen, wodurch manche schädlichen Entwicklungen aufgefangen werden und wir nicht einschreiten müssen.

Wie kann Kindeswohlgefährdung vorgebeugt werden?

Unsere Bezirkssozialarbeiterinnen halten regelmäßig Kontakt zu den Schulen und Kindergärten, klären auf und beraten. Die Kolleginnen sind im fachlichen Austausch mit den dortigen Fachkräften. Das ist von enormer Bedeutung, um frühzeitig Unterstützungsbedarf in den Familien zu erkennen. In vielen Kommunen im Kreis Olpe gibt es das Netzwerk Frühe Hilfen. Dort arbeiten Fachkräfte der verschiedenen Hilfesysteme wie Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Schulen, Kindergärten, Ehrenamt und Co. interdisziplinär zusammen, um mögliche Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen und notwendige Hilfen rechtzeitig einzuleiten.

Es gibt bestimmt auch Fälle, in denen die Hilfe nicht rechtzeitig kommt.

Rechtzeitige Unterstützung ist natürlich nicht in jedem Fall möglich, insbesondere wenn wir keine Kenntnisse von den jeweiligen Problemen erhalten. Auch wird in den Netzwerken besonders auf gefährdete Zielgruppen, wie zum Beispiel junge alleinerziehende Mütter oder Eltern mit psychischen Störungen, geachtet. Hilfreich kann da beispielsweise der Einsatz von Familienhebammen sein, um junge unerfahrene Mütter in der Pflege und Versorgung ihres Kindes zu unterstützen.

Wenn Sie von Hilfe und Unterstützung sprechen, melden sich Eltern auch von selbst?

Ja, natürlich. Manche Eltern melden sich von ganz allein, weil sie einsehen, dass sie Hilfe brauchen. Allerdings ist das immer noch nicht der Regelfall. Häufig erhalten wir Hinweise durch die Polizei, Schulen, Kindergärten oder auch Verwandte der Familie. Insbesondere wenn Familien notwendige Hilfe und Unterstützung ablehnen, ist es wichtig, ihnen klar zu machen, dass wir ihnen die Kinder nicht wegnehmen wollen, sondern wir sie zum Wohle der Kinder pädagogisch beraten, ihnen zuhause Unterstützung anbieten.

Sie sagen, das sei kein Regelfall, was meinen Sie damit?

Für einige ist es eine Hemmschwelle, sich von selbst beim Jugendamt zu melden. Aber es muss ja auch nicht zwingend das Jugendamt sein. Betroffene können sich auch woanders Hilfe und Rat holen, so z.B. bei ihrem Kindergarten, den Schulen oder Erziehungsberatungsstellen. Leider gibt es auch Familien, die ihre verhaltensauffälligen Kinder gewissermaßen loswerden möchten. Nach dem Motto ,jetzt könnt ihr zusehen, wie ihr mit den Problemen zurechtkommt’. Das sind aber eher Einzelfälle.

Als ehemaliger Sozialarbeiter haben Sie sicher schon viel erlebt. Ist der Job belastend?

Jeder Beruf in der Sozialen Arbeit bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Als Sozialarbeiter im Bereich Kindeswohlgefährdung ist die Verantwortung natürlich enorm hoch, denn es geht ja schließlich um das Wohl von Kindern. Natürlich fragt man sich als Jugendamt manchmal, ob die richtige Entscheidung getroffen wurde. Aber genau aus diesem Grund werden schwierige Fälle von den Bezirkssozialarbeiterinnen gemeinsam besprochen und bei gewichtigen Gefährdungshinweisen die jeweilige Familie von mindestens zwei Mitarbeiterinnen persönlich aufgesucht. Wir arbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip, das ist wichtig.

Würden Sie sagen, die Welt wird immer schlechter?

Ich bin ein optimistischer Mensch. Von daher würde ich diese Aussage nicht unterstützen. Ich glaube an die Selbstheilungskräfte der Menschen und an die in allen Familien vorhandenen positiven Ressourcen. Bei den einen dauert eine positive Veränderung nur eben länger als bei anderen. Ich denke, dass die Chance, dass ein Kind angemessen und kindgerecht in einer Familie aufwachsen kann, immer da ist. Wir erleben häufig, dass die Familien nach einer Weile erkennen, dass ihnen die angebotene Beratung und sozialpädagogische Unterstützung weiterhilft. Wir wollen keine Kinder aus den Familien nehmen, wir möchten, dass die Kinder in ihrem Zuhause bleiben können.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die Scheu fällt auf Kinder hinzuweisen, die akut gefährdet sind und daher dringend Unterstützung benötigen. Die Hinweise müssen nicht immer nur an das Jugendamt gehen, Familien können sich auch direkt an ihre Kindergärten, Kinderärzte oder Schulen wenden.