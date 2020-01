Der Mann wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und verursacht einen Sachschaden von rund 25.000 Euro. Ansonsten ist es ruhig.

Silvesternacht: Lennestädter verursacht kleine Explosion

Kreis Olpe. Einen weitestgehend ruhigen Jahreswechsel erlebte die Polizei im Kreis Olpe. Die Beamten notierten sich lediglich fünf Fälle von Sachbeschädigung sowie vier Körperverletzungen. Während sich in weiten Teilen des Landes witterungsbedingte Verkehrsunfälle ergeben hatten, kam es zum Jahreswechsel im Kreis Olpe zu keinen Unfällen oder Beeinträchtigungen. Mit einer Ausnahme: Noch etwa eine halbe Stunde nach Jahreswechsel versuchte sich ein 32-jähriger Lennestädter als „Feuerwerker“ in der Altenhundemer „Fichtenstraße“. Dabei kam es zu der Explosion eines pyrotechnischen Gegenstandes, das sich in unmittelbarer Nähe des Mannes befand.

Des Weiteren geriet auch ein kleines „Feuerwerksdepot“ in Mitleidenschaft und zündete. Auch hier entstand eine kleine Explosion, wodurch ein nahe gelegenes Haus beschädigt wurde. Zersplitterte Scheiben, ein schwer beschädigtes Vordach sowie eine beschädigte Fassade waren die Folge. Der Lennestädter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die genauen Umstände, die letztlich zur Explosion führten, sind nunmehr Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.