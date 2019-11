Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheitsbedenken

Seit Monaten gibt es in der Koalition einen Streit darüber, ob der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei am 5G-Ausbau in Deutschland teilnehmen darf. Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Sicherheitsanforderungen beim 5G-Netz sollten verbessert werden. Huawei steht im Verdacht, seine Tätigkeit zur Spionage für China zu nutzen. Die US-Regierung hat den Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt.