Sebastian Sonntag: „Man muss Älteren auf die Nerven gehen“

Lennestadt. Als jüngster Kandidat hat Sebastian Sonntag (SPD) bei der Bürgermeisterwahl ein gutes Ergebnis erzielt. Sehen wir ihn bald in einem anderen Amt?

Als die Lennestädter SPD Sebastian Sonntag aus Elspe als Bürgermeisterkandidaten präsentierte, räumten viele dem jüngsten Ratsmitglied kaum Chancen auf ein besseres Ergebnis ein. Am Ende landete er und gilt auch wegen seines couragierten Wahlkampfs als Hoffnungsträger seiner Partei.

Wir blicken mit dem „Aufsteiger des Jahres“ nach vorn und zurück.

Haben Sie die Weihnachtstage gut verbracht?

Ja, ein bisschen ruhiger als sonst, leider ist die übliche Party am zweiten Weihnachtstag im Saloon in Elspe ausgefallen. Ein guter Freund hat an diesem Tag und dessen Frau einen Tag später Geburtstag, deshalb feiern wir eigentlich jedes Jahr dort. Das holen wir alles im Sommer nach.

Wie haben Sie das Coronajahr bisher erlebt und welche persönlichen Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?

Das Jahr war coronabedingt ziemlich ruhig, man konnte entschleunigen und andere Dinge wertschätzen, andererseits war es wegen des Kommunalwahlkampfs dennoch ein aufregendes Jahr. Einen Tür-zu-Tür-Wahlkampf in einem so großen Umfang und auch einen solchen Online-Wahlkampf, den hat es in dieser Form bei uns vorher noch nie gegeben. Was ich mitgenommen habe, ist, dass ein ehrliches, offenes Wort auch heute immer noch mehr bringt als Diskussionen im Internet. Man kann sich aussprechen, ohne dass jemand beleidigt ist und kommt oft auch auf einen gemeinsamen Nenner.

Die Kommunalwahl liegt jetzt mehr als vier Monate zurück. Welche positiven und welche negativen Erinnerungen sind aus der Wahlkampfzeit hängengeblieben?

Positiv die vielen, guten Gespräche im Tür-zu-Tür-Wahlkampf, das hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn man ein Paar Schuhe durchgelaufen hat. Ich habe mit Leuten mit unterschiedlichstem politischen Hintergrund gut und fair diskutieren können. Nicht so toll war natürlich hier und da, dass die Tür einfach ohne Kommentar zugeknallt wurde. Sauer aufgestoßen ist mir und uns, wenn zum Beispiel in Maumke rumerzählt wurde, andere Parteien hätten gesagt, die SPD wolle die Grundschule im Ort sofort dicht machen. Das stimmt nicht. Aber dann muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und wir und ich konnten das in den meisten Fällen aufklären.

Sie sind schon mit knapp über 20 Jahren Ratsmitglied geworden. Welche Tipps können Sie jungen Menschen, die Interesse an Kommunalpolitik haben, nach ihrer ersten Wahlperiode geben. Der Altersdurchschnitt im neuen Stadtparlament ist ja auch nicht gerade jugendlich.

Ich bin damals mit 21 Jahren der Jüngste gewesen und bin heute mit 28 immer noch der Jüngste. Ich kann nur allen Jüngeren raten, man muss dranbleiben und den Älteren zeigen, sachlich und ruhig, was man kann und ihnen mit Argumenten solange auf die Nerven gehen, bis sie es irgendwann akzeptieren. Man muss halt dicke Bretter bohren und zeigen, dass es nicht aufs Alter ankommt.

Sie bekamen als BM-Kandidat 27,9 Prozent, das war mit Abstand das zweitbeste Ergebnis der fünf Kandidaten in Lennestadt. Es gab Anerkennung von vielen Seiten. Hat das Ergebnis Ihre Position in Partei und Fraktion positiv verändert?

Wenn es sich nicht verändert hätte, dann hätte ich sicher einen schlechten Wahlkampf gemacht. Heinz Vollmer und die anderen Kollegen haben gesagt, dass auch das gute Parteiergebnis meinem Tür-zu-Tür-Wahlkampf zu verdanken sei. Klar hat sich mein Standing verbessert. Ich war zwar vorher schon Ortsvereinsvorsitzender und konnte somit meine Themen einbringen, aber ich sollte und wollte nach der Wahl mehr Verantwortung übernehmen. Das mache jetzt auch als Vorsitzender des A 2 (Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales, die Red.). In dieser Position kann man schon Akzente setzen. Mein Vorgänger Hermann Dörnemann sagte immer, dies sei der wichtigste Ausschuss von allen. Schule, Kultur, Sport und Soziales beinhalten Themen, die die Leute bewegen. Das steht sehr viel an in der nächsten Zeit, wenn ich an die Sportstätten und die Ärztliche Versorgung denke. Es geht in der Kommunalpolitik aber auch um die kleinen Dinge wie eine Nummerierung von Ruhebänken. Da muss es nicht immer der große Wurf sein.

Macht das positive Feedback in ihrer politischen Karriere Lust auf mehr - 2022 sind Landtagswahlen in Düsseldorf und die SPD im Kreis Olpe wird einen Kandidaten aufstellen müssen.

Wenn man einmal sein Ziel nicht erreicht hat, heißt das ja nicht, dass man nicht noch einmal irgendwann und irgendwo für eine Funktion antreten wird. Es muss natürlich familiär und beruflich passen. Wenn man Spaß daran hat, sich für die Mitbürger einzusetzen, dann ist es schon eine Option. Irgendwann wird es womöglich der Fall sein. Aber ob das schon 2022 sein wird, das lassen wir mal dahingestellt.

Welche Ziele haben Sie sich beruflich (und privat) für das kommende Jahr 2021 gesetzt und was wünschen Sie den Bürgern im Kreis Olpe?

Konkretes steht bisher nichts an. Jeder hat die Motivation sich weiter zu verbessern. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gesund und zufrieden in und durch das neue Jahr kommen, dass sich alle Impfwilligen zeitnah impfen lassen können und sich die anderen dies noch überlegen werden - damit wir spätestens im übernächsten Jahr alle zusammen wieder Karneval und Schützenfest feiern können.