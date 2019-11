Einbruch in Volksbank Schwerer Einbruch in Volksbank-Filiale in Kirchhundem

Kirchhundem. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in die Volksbank-Filiale in Kirchhundem eingebrochen. Leere Geldkassetten lagen im Hundembach.

Schon wieder ein schwerer Einbruch auf eine Bankfiliale im Kreis Olpe. In der Nacht zum Sonntag brachen noch unbekannte Täter in die Volksbank-Filiale in Kirchhundem ein. Offenbar verschafften sich die Täter durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes Zugang in die Bankräume und zum Raum hinter dem Geldautomaten. Die genaueren Umstände und auch die Höhe des Schadens sind noch unklar, die Polizei ist noch vor Ort und sammelt Spuren.

In der Volksbank in Kirchhundem kam es in der Nacht von Sonntag, 24. November auf Montag, 25. November, zu einem Einbruch. Foto: Volker Eberts

Zweiter Einbruch in diesem Monat

Nach Aussage von Anwohnern wurden in dem nahe gelegenen Hundembach am Morgen mehrere aufgebrochene Geldkassetten und Feuerlöscher gefunden.

Erst Anfang des Monats, in der Nacht zum 3. November, hatten unbekannte Täter den Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Finnentrop-Fretter gesprengt und einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Täter stiegen offenbar von der Rückseite in das Gebäude ein. Foto: Volker Eberts