Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnupperabo für Freunde des Theaters

Für die Freunde des Theaters und die, dies es werden wollen, bietet die Kulturgemeinde ein Schnupperabo mit drei besonderen Stücken an:

Sonntag, 9. Februar 2020, 4000 Tage, eine ernste Komödie mit Mathias Herrmann, Mona Seefried; Freitag, 6. März 2020, Konstellationen, Schauspiel mit Suzanne von Borsody und Guntbert Warns und am Sonntag,10. Mai 2020, die Komödie Schtonk mit Luc Feit, Carsten Klemm.

Das Schnupperabo kann in der Geschäftstelle im Rathaus Lennestadt, per Mail: k.seidenstuecker@lennestadt.de oder per Tel. 02723 608403 ab 43,50 Euro erworben werden.