Kreis Olpe 13 Chöre gehören dazu

Dem Sängerkreis Bigge-Lenne gehören in der Gemeinde Finnentrop 13 Chöre an. Besonders die Kinder- und Jugendchöre sind in Finnentrop stark vertreten. So singt in Serkenrode, Schönholthausen/Ostentrop und Lenhausen der musikalische Nachwuchs in eigenen Chören. Zum ausrichtenden „Jungen Chor Schönholthausen-Ostentrop“ gehören die Minis, die Kleinen CHOR’nies, die CHOR’nies und La Voce.