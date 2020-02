Saalhausen: Prinz Jens I. regiert die KG Rote Funken

Prinz Jens I. Hahlbrauck regiert in Saalhausen.

Saalhausen. Die KG Rote Funken aus Saalhausen hat am Sonntagabend Jens Hahlbrauck zu ihrem Prinz Karneval proklamiert – kurz vor dem Umzug an Rosenmontag.

Prinz Jens I. Hahlbrauck ist die neue Tollität der Narren in Saalhausen und Umgebung. Der Finanz- und Versicherungsmakler wurde am Sonntagabend in der Prunksitzung der KG Rote Funken im Kur- und Bürgerhaus auf den närrischen Thron gehoben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit dem 40-jährigen Saalhauser freuen sich seine Gattin Nadine Halbrauck und Tochter Isabell (9). Beide haben ebenfalls närrisches Blut in den Adern. Seine Frau trainiert die Prinzengarde Saalhausen und die Mädchengarde Sternfunken und ist Mitglied im Damenkomitee der Karnevalsgesellschaft, Tochter Isabell tanzt in der Mädchengarde „Flashlights“.

Außerhalb der Session widmet sich Prinz Jens seinen Hobbys Tischtennis und Darts. Außerdem ist er Vorstandsmitglied des Schützenvereins 1609 Saalhausen und Mitglied im Schießclub „Haiducci“.

Während der Session stehen ihm die beiden Pagen Daniel Schöps und Michael Börger (Prinz 2011) zur Seite.