Rundgang durch die Krippenlandschaft der Stadt Olpe

Es ist soweit, heute ist Heiligabend. Die hektische Betriebsamkeit, die vor dem großen Fest umtreibt, ist vorbei: Der Weihnachtsbaum ist geschmückt, die Rezepte rausgesucht, den längst vorbestellten Braten beim Metzger abgeholt – und die letzten Geschenke sind besorgt. Es gibt immer viel zu tun. Und sowieso fehlt in allerletzter Minute ja immer irgendetwas. Herbei sehnen sich die Menschen die Stunde, in der sie durchatmen und ihrem Bedürfnis Raum geben können, ein wenig Stille in den Stress des Alltags einkehren zu lassen. Mit allem was dazu gehört, mit Kirchgang und Krippe, auch für jene, die ansonsten religiös eher enthaltsam leben. Denn die Geschichte von der Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem und die figürliche Darstellung fasziniert und hat fast alle Winkel der Welt erreicht. Dabei hat jede Krippe etwas Vertrautes und ist doch immer anders – wie auch ein Rundgang durch Olpes Krippenlandschaft zeigt.

Erstmals im Jahr 2003

Eine besondere Krippe findet sich in der Kreuzkapelle, um die sich die Freunde der Kreuzkapelle kümmern. 2003 haben sie in dem denkmalgeschützten Kleinod barocker Baukunst, 1736 errichtet und aus einer Armenhauskapelle aus dem 14. Jahrhundert hervorgegangen, erstmals eine Krippe aufgestellt. Die Figuren hatte Schwester Danielis, derzeit Oberin des Mutterhauses der Olper Franziskanerinnen, gestiftet.

Doch was fehlte, und zwar drei Jahre lang, waren Ochse und Esel. Dabei gehören genau diese beide Figuren zum festen Bestandteil einer jeden Krippe dazu. Im 3. oder 4. Jahrhundert wurden sie in die Weihnachtsgeschichte eingeführt und nahmen zunächst sogar eine wichtigere Rolle als Maria und Josef ein. Vermutlich geht ihre Zugehörigkeit auf das Alte Testament zurück, und zwar auf Jesaja (1,3), in dem es heißt „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn“, womit sie als Symbol für all jene Menschen stehen, die Jesus verehren und als Erlöser erkennen. Einmalig in der Kreuzkapellenkrippe aber sind zwei weitere Figuren. Nach dem Vorbild der Milieukrippe von Sankt Maria Lyskirchen in der Kölner Altstadt finden zwei Persönlichkeiten der Stadt hier Herberge: Paul Imhäuser als Major des St. Sebastianus Schützenvereins (1997-2012) sowie Gretel Kemper, deren Figuren man im Erzgebirge hat schnitzen lassen.

Ältestes noch erhaltene Gebäude

Die Krippe von Heilig-Geist ist imposant. Das Kamel misst über einen Meter Foto: Birgit Engel / WP

Ob man in Zukunft noch weitere Olper hier einziehen lassen will, lassen die Freunde der Kreuzkapelle dabei offen. Ganz auf die Grundausstattung beschränkt sich indes die Krippe in der Rochuskapelle. In dem Gotteshaus, das mehr als 350 Jahre zählt und damit das älteste noch erhaltene Gebäude im Stadtgebiet ist, künden allein Jesuskind, Maria, Josef und Ochse und Esel, allesamt aus Porzellan, von der Geburt Jesu. Seit nahezu drei Jahrzehnten kümmert sich die Familie Brüser darum. Aus altem Eichenholz ist hingegen die Krippe der Valentinskapelle, für die eine Bürgerinitiative sorgt. 1725 wurde das kleine Gotteshaus, ehemals zu der im Biggesee versunkenen Ortschaft Ronnewinkel gehörig, erbaut, erfuhr 1849 eine umfassende Renovierung und wurde dann, völlig zerfallen, 1975 wiedererrichtet. Dabei verwendete man das Gebälk von 1849 für den Bau des Altars sowie für die Krippenfiguren.

Wahrlich imposant in ihrer Größe ist die Krippe von Heilig-Geist, für die die Familie Rademacher Sorge trägt. Geschnitzt und modelliert aus Holz, Ton und Pappmaché wurde sie von Rüblinghauser Bürgern, respektive von Karl Heuel und Norbert Heuel. Über einen Meter misst beispielsweise das Kamel, das jetzt im Foyer wartet, um am Dreikönigstag in die Krippe einzuziehen.

Von ganz anderer Art ist die Krippe in St. Marien aus den 1960er-Jahren. Köpfe und Hände sind geschnitzt, ansonsten bilden Holzgestelle mit Gelenken das Grundgerüst der Figuren, die echte Kleider tragen. Küsterin Monika Reifenrath bestückt die Szenerie darüber hinaus mit allerlei hier heimischen ausgestopften Tieren. So finden sich Dachs, Fuchs und Hase in der Krippenlandschaft.

Die Krippe in St. Marien mit ihren angezogenen Figuren und heimischen Tieren Foto: Bigit Engel / WP

Bleibt in der Kernstadt die Krippe von St. Martinus. Noch verdeckt ein Tuch den Stall von Bethlehem. Die künstlerisch wertvollen Figuren sind aus Zirbenholz, gefertigt in Innsbruck und beauftragt von Pfarrer Franz Menke an den Tiroler Bildhauer und Bildschnitzer Peter Sellemond (gestorben 1942).

Die Hirten könnten dem Schnitt ihrer Gesichter nach Bauern aus unserer Heimat sein, statt Kamel gibt es ein westfälisches Pferd und Fuhrmann und der Stall, den Alfons Harnischmacher in den 1990er-Jahren nach dem Vorbild der 12. Kreuzwegstation baute, zeigt Fachwerk und das für Olpe typische Krüppelwalmdach. Es ist, als hätte sich die Geschichte um die Geburt Jesu direkt vor unseren Haustüren abgespielt.

Und dann gibt es auch noch die wachsende Krippe im Fenster des Alten Pastorats. Seit dem 1. Advent ziehen hier nach und nach die Protagonisten des Geschehens ein. In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten mit Zeit für einen besinnlichen Spaziergang durch die vielfältige Krippenlandschaft der Stadt.