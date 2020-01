Es bleibt dabei. Das Lehrschwimmbecken an der früheren Hauptschule, bzw. der künftigen Grundschule in Elspe wird nicht saniert. Mehr noch: Das Becken soll im Rahmen des Brandschutzkonzeptes zum Löschwasser-Reservoir für die Schule umgebaut und demnächst mit Löschwasser statt Badewasser gefüllt werden, zumindest teilweise.

Der Schul- und Sportausschuss des Stadtrates sprach sich am Dienstagabend mit 9 Stimmen (CDU) zu 8 Stimmen (SPD, Grüne, UWG) gegen ein unabhängiges Sanierungsgutachten aus, das die SPD-Fraktion beantragt hatte. Die SPD hatte bereits am Vormittag mit einer Pressemitteilung sprichwörtlich neues Wasser ins Becken gegossen. In der Mitteilung hieß es, das gesamte Elspetal würde von einem Lehrschwimmbecken profitieren. „In Zeiten, wo die DLRG zu Recht beklagt, dass immer weniger Grundschüler schwimmen können und wo Therapieangebote wie Wassergymnastik u. ä. starken Zuspruch finden, sollte man kein Schwimmbad schließen, sondern gemeinsam nach Möglichkeiten suchen es zu erhalten.“ „Wenn man das will, kriegt man das auch hin“, so Fraktionschef Heinz Vollmer.

Unterstützung von Sportverbänden

Die Sozialdemokraten hatten bei ihrem erneuten Vorstoß, das seit sechs Jahren geschlossene Schwimmbecken zu sanieren, prominente Mitstreiter. Auch der Stadtsportverband und der Kreissportbund Olpe schwimmen mit den Genossen auf einer Bahn. „Wir möchten nicht, dass die Tür zugeschlagen und Fakten geschaffen werden. Wir brauchen konkrete Zahlen eines Gutachters“, so Franz Rotter, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Auch der Kreissportbund Olpe (KSB), der mit einer Tochtergesellschaft im neuen Schuljahr die Offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule übernimmt, wäre froh, wenn er für die Schüler Schwimmen anbieten könnte. Für Grundschulleiterin Rebecca Friesekothen würde ein Lehrschwimmbecken den Schwimmunterricht an der Schule einfacher machen: „Wir bekommen nach dem Umzug eine tolle Schule, mit dem Becken wäre sie perfekt.“ Und: „Viele Elsper wollen ihr Schwimmbad wiederhaben.“

CDU spielt nicht mit

Die CDU-Mehrheitsfraktion hielt sich an die Fakten. Fraktionschef Gregor Schnütgen. „Wir haben mit Grevenbrück und Meggen zwei funktionierende Hallenbäder.“ In diesen gebe es nach den Belegungsplänen Zeit, Platz und Luft für weitere Schwimmaktivitäten. Die Lehrpläne würden eingehalten und „alle Schulen haben ausreichend Möglichkeit zum Schwimmunterricht. Wir sehen für die teure Sanierung des Bades keine Notwendigkeit“, so Schnütgen.

2,5 Millionen Kosten

Die gut vorbereitete Verwaltung steuerte Zahlen bei. Die Sanierung würde rund 2,5 Millionen Euro kosten, dazu kommen laufende Betriebskosten analog zum Lehrschwimmbecken in Grevenbrück in Höhe von ca. 140.000 Euro pro Jahr. Zudem liege die Grundsanierung des Hallenbads in Meggen, die in den 90er Jahren 3,5 Millionen D-Mark verschlang, bereits 25 Jahre zurück, irgendwann werde auch hier die nächste Investition fällig. „Deshalb sollten wir auf das bauen, was wir haben“, so Gregor Schnütgen.

Die SPD-Fraktion zweifelte die Zahlen der Verwaltung an, forderte ein unabhängiges Gutachten zur Sanierung öffentlich auszuschreiben und die Fördertöpfe für Lehrschwimmbecken zu ermitteln. Bürgermeister Hundt wies darauf hin, dass dies Standardgeschäft der Verwaltung sei und konnte sich den Seitenhieb in Richtung SPD mit Hinweis auf frühere Beschlüsse nicht verkneifen. 2018 hatte der Stadtrat das jetzige Konzept, auch die Nutzung des Lehrschwimmbeckens als Löschwasserbehälter, mitgetragen - und zwar einstimmig.