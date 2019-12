Reparaturcafé in Attendorn macht alte Geräte wieder fit

Die Szene an diesem Vormittag erinnert im ersten Augenblick an die Trödel-Show „Bares für Rares“ mit Horst Lichter. An einem Tisch in einem leerstehenden Ladenlokal in der Wasserstraße sitzen Michael Greve-Röben, Gerd Tump, Herbert Grunau und Klaus Borchard und warten auf Kundschaft. Aber es soll nichts gekauft bzw. verkauft werden. Die beiden Techniklehrer, der gelernte Schweißer und der Autoschlosser gehören zum Team des Attendorner Reparaturcafés, das normalerweise im Sozialzentrum „Lebensfroh“ im Schwalbenohl (Danziger Straße 2) dabei hilft, nicht mehr funktionierende Geräte zu reparieren.

3-D-Drucker und Laser-Cutter

An diesem Samstag sind die vier Senioren der Einladung von Thomas Scherer gefolgt, der gegenüber der Rossmann-Filiale von der Stadt für eine begrenzte Zeit einen sogenannten „Pop-Up-Shop“ angemietet hat. Mit seinen 3-D-Druckern und dem Laser-Cutter (Schneidemaschine) will der gelernte Modellbauer das Quartett vom Reparaturcafé unterstützen.

Oft haben die Hersteller von älteren Geräten keine Ersatzteile mehr auf Lager. Hier kann der 51-Jährige mit seiner modernen Technik helfen. Thomas Scherer nennt ein Beispiel. „An ihrer Spülmaschine ist ein Laufrad gebrochen. Sie wollen oder können kein neues kaufen.“ Dann misst der gebürtige Hesse das kaputte Teil aus und konstruiert es nach. Was Scherer braucht, ist eine Vorlage oder Daten des Herstellers aus dem Netz.

Das Thema Nachhaltigkeit

Dem Mann von „Scherer Industriedesign“ geht es auch um Nachhaltigkeit. Der studierte Industriedesigner weiß, dass gerade junge Menschen „nicht ans Reparieren denken“, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Und hier will Thomas Scherer ansetzen, aber „nicht mit dem erhobenen Zeigefinger“. „Die Jugendlichen und Kinder sollen lernen, dass sie auch selber etwas machen können und nicht alles neu kaufen müssen“, sagt der 51-Jährige.

Auch diese Figur, zum Teil aus Bronzepulver, entsteht im 3D-Drucker. Für Thomas Scherer lassen sich mit dieser Technik nicht mehr lieferbare Bauteile, wie Zahnräder oder Gehäuseteile, bezahlbar und in kleiner Auflage fertigen. Foto: martin droste / WP

Die Zusammenarbeit mit dem Attendorner Jugendzentrum beschreibt Scherer so: „Das war wie früher, als die Kinder mit dem Papa im Keller Vogelhäuschen gebaut haben.“

Gegenüber von den Experten vom Reparaturcafé kümmert sich Michael Greve-Röben um einen kaputten Verstärker. Der Techniklehrer mit EDV-Ausbildung hat schon in jungen Jahren „viel mit Elektronik gebastelt“. Mitgebracht hat das Radio mit integriertem Verstärker ein 67-jähriger Attendorner. „Der An- und Ausschalter funktioniert nicht mehr“, berichtet er.

Das Gerät ist mindestens zehn Jahre alt und hat etwa 300 Euro gekostet. Die Antwort im Elektrogeschäft, wo er das Radio gekauft hat, glaubt der Hansestädter schon zu kennen. „Das lohnt sich nicht mehr.“ Deshalb ist er ins Ladenlokal in der Wasserstraße gekommen.

Spezialwerkzeug hilft oft

Dass an diesem Samstag dort das Reparaturcafé ist, hat er in der Zeitung gelesen. „Alles können wir nicht reparieren. Vor allem bei Elektronik kommen wir an unsere Grenzen“, macht sich Gerd Tump nichts vor. Aber in vielen Fällen hilft schon das Spezialwerkzeug des früheren Techniklehrers weiter. So ist es gar nicht so einfach und vielfach auch gar nicht gewollt, die Gehäuse von Elektronikgeräten zu öffnen.

Oft kommen Menschen mit Erinnerungsstücken, die sie nicht einfach wegwerfen wollen. Ein Erinnerungsstück ist die Kaffeemühle aber nicht, die Jutta Sangermann mitgebracht hat. Die Diagnose von Gerd Tump steht schnell fest. „Der Motor ist durchgebrannt“. „Wir wollen den Geschäften keine Konkurrenz machen.“ Darauf legen Tump und seine Mitstreiter großen Wert.

Eine reine Werkstatt, wo der Kunde seine defekten Geräte bringt und nach einer gewissen Zeit wieder abholt, ist das Reparaturcafé auch nicht. „Der Sinn ist es, die Leute anzuleiten“, betont der Attendorner.

Der Handwerker in der Runde

Klaus Borchard ist der „Handwerker“ in der Runde. Der gelernte Schweißer hat sich viel selbst beigebracht. „Ich kann ein Haus von unten nach oben bauen“, erzählt er stolz. Seinen Wetzstein hat Borchard immer dabei. Damit schärft er Messer und Scheren. Früher hat er mit einem selbstgebauten Apparat aus Bohrmaschine, Schraubstock und Fußpedal Sensen gedengelt. Vom Vater, einem Sattler, hat er sich viel abgeschaut. „Für die Post habe ich Posttaschen repariert und übers Wochenende genäht“, berichtet Borchard.

Nebenan hat Michael Greve-Röben den Fehler entdeckt, „einen Platinenschaden“. Sein Kunde will es mit dem Verstärker noch einmal beim Elektroladen versuchen. Viel Hoffnung hat er nicht.