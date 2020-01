Altenhundem. Die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels des Aktionsrings Altenhundem stehen fest. Am Mittwochabend wurden die Hauptpreise übergeben.

Reisegutschein über 1500 Euro geht nach Trockenbrück

Wenn das keine tolle Überraschung zum Jahresbeginn ist. Jasmin Hofmeister aus Trockenbrück ist die Hauptgewinnerin des Weihnachtsgewinnspiels des Aktionsrings Altenhundem. Die 44-Jährige freut sich mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern Jule und Merle über einen Reisegutschein von Britta´s Reisebüro in Altenhundem in Höhe von 1500 Euro.

Gesamte Familie verreist

Zur Preisübergabe am Mittwoch in der Optik Stipp in Altenhundem hatte sie ihre Tochter Jule geschickt. „Wir haben uns alle sehr gefreut, besonders Mama“, sagte die 13-Jährige. Wo es hingehen soll, wenn die Koffer gepackt sind, das hat die Gewinnerin noch nicht entschieden. Für Tochter Jule steht jedenfalls schon fest, dass die gesamte Familie verreisen wird.

Der zweite Preis, ein Warengutschein über 200 Euro, geht in die Kreisstadt Olpe, zu Stephanie Gierelt, die an der Übergabe nicht teilnehmen konnte. Einen 100-Euro-Gutschein nimmt Lisa-Marie Grobbel aus Schmallenberg mit nach Hause, die den Preis für ihre Mutter Monika entgegen nahm.

13.000 Kunden machen mit

Das Weihnachtsgewinnspiel erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. 13.000 Karten wurden ausgefüllt und kamen so in die Lostrommel des Aktionsrings. Zwischenzeitlich hatte der Aktionsring ein Online-Gewinnspiel ausprobiert, war aber dann wieder zur traditionellen Papier- und Klebeform zurückgekehrt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln beim Einkauf in den Geschäften Marken, die sie auf einen Teilnahmebogen kleben müssen. Ist der Bogen voll, nimmt er er an der Verlosung teil. „Das ist einfach händiger als online“, so Stefan Göckeler, der zusammen mit seinem Vorstandskollegen Thomas Stipp die Preisübergabe vornahm.

Preise für 3300 Euro

Von den Aktionsringmitgliedern nahmen 39 Geschäfte bzw. Fachgeschäfte teil. In diesen können die Hauptgewinner und 75 weitere Gewinner, die je einen Warengutschein über 20 Euro gewannen, ihre Gutscheine einlösen. Somit wurden diesmal insgesamt Preise in Höhe von 3300 Euro verlost.