„Ein Kessel Buntes“ – so könnte die Überschrift zum Programm der Großen Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft „Die Kattfiller“ am Sonntagabend lauten. Die Stadthalle war ausverkauft und Präsident Marc Rohrmann freute sich, dass sich mehr als 900 Freunde der Narretei auf den Weg gemacht hatten.

Letztmals in seiner Funktion als Landrat des Kreises Olpe war Frank Beckehoff gekommen. Der „Twerse Lümmel“ bemerkte dazu, dass „er sich bereits auf großer Abschiedstour befindet“ und Uli Selter sprach in diesem Zusammenhang vom „Beckxit“ und widmete dem ersten Bürger des Kreises ein Abschiedslied.

Kreis Olpe Verdienstorden Die Elferratsmitglieder Sebastian Springob und Marcus Lütteke wurden in einer Feierstunde vor der Prunksitzung vom Präsidenten des Bundes Westfälischer Karneval, Rolf Schröder aus Witten, für ihre besonderen Verdienste um das Brauchtum Karneval mit dem Verdienstorden des Bundes Westfälischer Karneval hochdekoriert.

Beide Eigengewächse brachten die nötige Portion Lokalkolorit in die Sitzung. So war das Wall-Center auch Thema bei Christian Höffer: „Am Anfang wollten es alle haben, dann schmeckt es nicht mehr.“

„Bürgermeister Kübelböck“

Dass die Attendorner CDU bisher keinen Bürgermeister-Kandidaten gefunden hat, Peter „Pittjes“ Höffer in Kürze in Rente geht, Christian Pospischil aufgrund der unglücklich postierten Blumenkübel in Ennester und Niederster Straße als „Bürgermeister Kübelböck“ in die Stadtgeschichte eingeht, Finnentrops Bürgermeister Dietmar Heß soviel bloggt und die unansehnlichen Hoesch-Hallen die Hansestädter weiter quälen, das waren einige Themen in Uli Selters Rede- und Singbeitrag.

„Ich bin ein stolzer Spanier und ein Attendorner Junge durch und durch“, stellte Prinz Felix I. (Manzano) in der Prinzenrede fest, die er in spanischer Sprache begann. Christian Pospischil kam „an diesem Abend alles spanisch vor, denn hier sitzt ein Matador“ hatte das Stadtoberhaupt in Richtung Prinz Felix gedichtet. Das brandheiße Thema Wall-Center – manche sprechen mittlerweile schon vom Krawall-Center - durfte in seinem Statement nicht fehlen.

Jedem Bürger gestand Pospischil zu, dieses zu kritisieren, machten in dem Zusammenhang aber auch seinen Standpunkt deutlich.

Eine Augenweide für die Zuschauer

Eine Augenweide waren die Auftritte der heimischen Biggesterne und Regimentstöchter, die das Aushängeschild der Attendorner Karnevalsgesellschaft sind. Das stellte nicht nur Moderator Christian Lohölter zweifelsohne fest. Aber auch die Gardetänze der Prinzengarde und Roten Funken glänzten durch Akkuratesse. Langanhaltender Beifall war ihnen gewiss und der Wunsch nach Zugabe wurde selbstverständlich erfüllt.

De Räuber, die Mundart-Band aus Köln, war zum späten Abend nach „Klein-Köln“ gekommen. Es war ihr letzter Termin in dieser Karnevalssession. 220 Auftritte hatten sie seit dem 3. Januar absolviert, wie der neue Frontmann Sven West im Gespräch mit unserer Zeitung feststellte. Die Stimmungskracher „Denn wenn et Trömmelche jeht“ oder „Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert?“kamen beim feierfreudigen Publikum bestens an.