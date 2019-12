Pro Ehrenamt 2019 im Kreis Olpe: Das sind die Preisträger

Es sind die stillen Helfer, die nicht im Vordergrund stehen, aber immer da sind, wenn sie gebraucht werden. Menschen wie Johanna Reinartz aus Attendorn und Ludwig Schneider aus Elspe. Für ihr soziales Engagement wurden die beiden mit dem Preis „Pro Ehrenamt 2019“, einer gemeinsamen Aktion von Volksbank Bigge-Lenne und Westfalenpost, ausgezeichnet. Die Preisverleihung ist eine Anerkennung für „die verlässliche und unermüdliche Arbeit“, wie Regionalmarktleiter Egon Mester bei der kleinen Feierstunde in den Räumen der Volksbank in Attendorn betonte.

Seit 1984 ehrenamtlich engagiert

Für den Regionalmarkt Attendorn und Finnentrop wurde mit Johanna Reinartz eine Frau geehrt, die sich seit 1984 ehrenamtlich engagiert und zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Eine Welt gehört, der sich für fairen Handel einsetzt. Vorgeschlagen hat Adelheid Lütteke ihre Mitstreiterin aus Attendorn.

Johanna Reinartz nahm die mit einem Geldpreis in Höhe von 250 Euro verbundene Auszeichnung „stellvertretend für viele andere“ entgegen. Am Samstag hatte sie noch Dienst im neu eröffneten Weltladen in der Ennester Straße. „Das ist ein richtig schönes Geschäft geworden“, freut sich die Hansestädterin, die mit dem Laden schon mehrfach umgezogen ist. „Wir hatten auch großes Glück“, verwies sie auf die kostenlose Übernahme von Mobiliar aus dem ehemaligen Modegeschäft Schuster in der Kölner Straße.

Der neue Standort in der Ennester Straße wird gut angenommen. Und auch der Umsatz hat zumindest am Samstag gestimmt. „Die Stadt Attendorn und der Bürgermeister stehen hinter uns“, weiß Johanna Reinartz. Immerhin ist die Hansestadt seit 2011 offiziell Fairtrade-Stadt. Der Preisträgerin ist das Thema Nachhaltigkeit und fairer Handel eine Herzensangelegenheit. Auch deshalb ist sie entschieden gegen die Ansiedlung eines Fastfood-Betreibers in Attendorn.

Johanna Reinartz ist viel mit Kindern im Wald und erklärt ihnen Flora und Fauna. Worüber sie sich oft ärgert, ist der Müll, der überall liegt. Dazu gehören achtlos weggeworfene Beutel mit Hundekot.

Der zweite Preisträger

Ludwig Schneider aus Elspe ist zwar 1. Vorsitzender des Arbeitskreises „Elspe 1000+“ und 2. Vorsitzender der örtlichen ARGE. Aber der 62-Jährige, 1980 als „Büterling“ von Oberveischede in den Karl-May-Ort gezogen, passt genau in das Anforderungsprofil für den Preis „Pro Ehrenamt“ von Volksbank Bigge-Lenne und WP. Schneider ist einer der vielen engagierten Menschen, die lieber im Hintergrund arbeiten.

Angefangen hatte für ihn in Elspe alles mit Arbeitseinsätzen auf dem Spielplatz des katholischen Kindergartens. Inzwischen kümmert sich Ludwig Schneider um viele andere Dinge. Zusammen mit einem festen Team erledigt er Gartenarbeiten, hilft bei der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung und hält den Ort sauber.

Mit vielen anderen Ehrenamtlichen setzt er sich seit 2015 für geflüchtete Menschen ein, zum Beispiel beim Deutschunterricht und gemeinsamen Arbeitseinsätzen. „Dabei sind Freundschaften entstanden“, freut sich der Preisträger.

Ein Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist die Pflege der „Gellestatt“, des vor fünf Jahren eingeweihten Dorfplatzes unterhalb der Jakobus-Kirche. Schon bei der Umgestaltung zu einem attraktiven Dorfmittelpunkt haben Schneider und die ARGE (Arbeitsgemeinschaft für örtliche Belange) tatkräftig mitgeholfen.