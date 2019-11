Preiswertere Ehrennadel statt Ehrenbecher

Drolshagen. Die Ehrungssatzung in Drolshagen wird geändert: Statt des Ehrenbechers verleiht die Stadt künftig nur noch eine Ehrennadel.

Langjährige Ratsvertreter und andere verdiente Männer und Frauen der Stadt Drolshagen durften ihre Vitrinen bislang mit einem Silbernen Ehrenbecher schmücken, wenn diese Ehrung für sie anstand. Das ist nun vorbei. Die Drolshagener Ratspolitiker einigten sich auf eine Änderung der Ende 1977 beschlossenen „Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Drolshagen (wir berichteten).

Der Silberne Ehrenbecher. Foto: Josef Schmidt/Stadt Drolshagen / Josef Schmidt

Einigung zwischen Fraktionen

Die neue Satzung sieht nach der Einigung zwischen den Fraktionen wie folgt aus: Personen, „die sich in besonderer Weise um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben“, bekommen weiterhin den Goldenen Ehrenring“. Die Kosten für einen solchen Ring liegen bei rund 1.300 Euro. Der Ring zeigt das Wappen der Stadt, auf der Innenseite ist der Name des Geehrten und der Verleihungstag eingraviert. Der Ring wird nur sehr selten verliehen, bisher gibt es nur acht Drolshagener, die dem in 42 Jahren für würdig befunden wurden.

Die Stadt Drolshagen ehrt langjährige Ratsmitglieder und verdiente Bürger mit dem Goldenen Ehrenring. Foto: Josef Schmidt/Stadt Drolshagen / Josef Schmidt

925-er Silber

Statt des bisherigen Silbernen Ehrenbechers (rund 900 Euro) wird künftig eine Silberne Ehrennadel mit dem Wappen der Stadt verliehen. Ratsvertreter, die dem Rat vier Wahlperioden angehören, sollen beim Abschied aus dem Rat in den Genuss dieser Nadel kommen, sofern sie nicht schon den Ehrenbecher bekommen haben. Die Material- und Herstellungskosten der künftigen Ehrennadel in 925-er Silber liegen bei rund 110 Euro. Auch auf der Nadel wird wie beim Ehrenring der Name des Geehrten eingraviert sein sowie der Verleihungstag.

Zweidrittel-Mehrheit nötig

Die Entscheidung, ob und wer mit Ring oder Nadel geehrt wird, liegt beim Stadtrat, der sich mit einer Zweidrittel-Mehrheit dafür aussprechen muss.

Die Satzung, so der einstimmige Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses, der vom Rat noch durchgewunken werden muss, tritt ab dem neuen Jahr in Kraft.