Kreis Olpe. Die Olper Polizei bietet Prävention in allen Facetten an. Das Interesse der Bürger daran ist jedoch drastisch gesunken.

Polizei Olpe: Bürger haben kaum noch Interesse an Prävention

Prävention steht ganz oben auf der Agenda der Polizei. Schließlich ist es am besten, es erst gar nicht zu Straftaten kommen zu lassen. Doch die Olper Ordnungshüter haben ein Problem. Sie bieten zwar Prävention in allen Facetten an, doch das Interesse der Bevölkerung daran ist drastisch gesunken. „Am 27. Oktober hatten wir im Rahmen des Aktionstages ‘Riegel vor’ zum Schutz gegen Einbruch zwei angekündigte Veranstaltungen. Die Resonanz war mau. Zu beiden Vorträgen kamen insgesamt nur zehn Leute. Das ist einfach zu wenig“, sagt Michael Kopsan, Opferschutzbeauftragter und zuständig für Kriminalprävention bei der Olper Polizei, im Gespräch mit dieser Zeitung. Schon im vergangenen Jahr habe man wenig Resonanz gehabt, doch dies sei jetzt der Tiefpunkt.

2015 und 2016 war Interesse groß

Der erfahrene Kriminalhauptkommissar kann sich an andere Zeiten erinnern: „Es gab Jahre, da mussten wir das mit Voranmeldungen machen. 2015 und 2016, wo wir viele Einbrüche hatten, waren die Säle voll. Da mussten wir noch Stühle holen. Die Menschen waren verängstigt und wollten sich informieren.“ Jetzt seien die Einbrüche weniger geworden, die Leute besser gesichert und bei vielen Einbrüchen bleibe es aufgrund der technisch durchgeführten Maßnahmen beim Versuch.

„Solange die Einschläge weit weg sind, ist das nicht so im Fokus“, meint Kopsan, der aber betont: „Das ist trügerisch. Man sollte sich um Prävention kümmern, wenn nichts passiert, nicht, wenn es zu spät ist. Immer noch sind 80 Prozent der Fenster und Türen nicht einbruchshemmend. Sie schützen zwar gegen Wind und Regen, aber nicht gegen Einbruch.“

Kreis Olpe Zwei Ansprechpartner Persönlich erreichbar sind die beiden Olper Polizeibeamten für Kriminalprävention unter folgenden Telefonnummern: 02761/926930 (Michael Kopsan) und 02761/926931 (Michael Meinerzhagen). Weitere Informationen zur Prävention gibt es auch der Homepage der Olper Polizei: https://olpe-polizei.nrw

Zwar sei es vor allem die Einbruchsthematik, doch habe auch die Resonanz auf andere Präventionsangebote der Polizei nachgelassen, so Kopsan: „Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wir machen das wirklich gerne. Das ist auch ein sehr dankbarer Job. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass das Angebot der Polizei so breitgefächert ist.“

Auch weniger Seniorenvorträge

In der Tat: Der Präventionsbereich umfasst die vier Felder Gewalt, Sucht, Einbruch und Kriminalität gegen Senioren. Auch bei älteren Menschen sei die Nachfrage zurückgegangen, berichtet der Kriminalhauptkommissar: „Seniorenvorträge werden leider nicht mehr so viel in Anspruch genommen. Früher hat auch häufiger mal der VdK angefragt.“

Neben Michael Kopsan ist auch sein Kollege Michael Meinerzhagen bei der Olper Polizei für Kriminalprävention zuständig. „Unser Angebot ist kostenlos, kompetent und neutral. Mit uns kann man einen Termin absprechen. Wir kommen kostenlos zu Veranstaltungen und halten auch Vorträge“, so der Kriminalhauptkommissar. Außerdem kommt die Polizei auch kostenlos zu den Bürgerinnen und Bürgern ins Haus, um das Gebäude zu checken und sicher zu machen. „Man kann mit uns einen Termin absprechen. Wir kommen gerne“, betont Michael Kopsan.