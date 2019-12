Einstimmig beschloss der Bau- und Planungsausschuss in der Sitzung im Rathaus Wenden die Errichtung eines Parkplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus in Möllmicke.

Möllmicke. Ein Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus in Möllmicke soll die Situation „Am Rehberg“ verbessern. Der Bauausschuss beschloss dies einstimmig.

Bereits am 27. Juni 2018 hatte der Wendener Rat beschlossen, ein 1.120 Quadratmeter großes Grundstück zwischen der Straße „In der Wollwicke“ und dem Dorfgemeinschaftshaus Möllmicke zu kaufen. Hintergrund: Auf diesem Areal, das derzeit noch eine Wiese ist, soll durch die Errichtung von Stellplätzen für das Dorfgemeinschaftshaus die Parksituation in der Straße „Am Rehberg“ verbessert werden.

Da es sich um eine Fläche im Landschaftsschutzgebiet handelt, musste aber zunächst durch eine Artenschutzprüfung und Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Olpe geprüft werden, ob das Vorhaben im Widerspruch zu den Festsetzungen des Landschaftsplanes steht. Diese Prüfungen haben ergeben, dass die Fläche keine gesteigerte ökologische Bedeutung für planungsrelevante Arten besitzt. Damit steht die Ampel für das Vorhaben jetzt auf Grün.

13 Stellplätze bis 22 Uhr

„Es soll eine Baumreihe auf der Fläche geben und 13 Stellplätze mit der Zufahrt im Nordosten. Zudem wird ein kleines Bauwerk, eine Brücke, entstehen“, erläuterte Baudezernent Markus Hohmann im Bau- und Planungsausschuss.

Zur Frage von Elmar Holterhof (Grüne), wie denn die Regelung, dass dort nur bis 22 Uhr geparkt werden darf, eingehalten und überprüft werden soll, sagte Rüdiger Hüpper, Leiter der Bauverwaltung bei der Gemeinde Wenden: „Die Dorfgemeinschaft Möllmicke hat ein großes Interesse an dem Parkplatz. Sie sehen keine Probleme. Um 21.30 Uhr sollen die Pkw vom Parkplatz herunter, so dass um 22 Uhr Nachtruhe ist.“ Man vertraue erst einmal darauf, dass es so funktioniert, so Hüpper. Ansonsten könne man immer noch über eine Schranke nachdenken.

„Wir erwarten dort keine hohen Hürden“, meinte Baudezernent Hohmann: „Wir werden jetzt das Verfahren starten, so dass wir den Satzungsbeschluss vor dem Sommer 2020 hinbekommen.“ Geld für die Errichtung des Parkplatzes sei in den Haushalt eingestellt worden. Die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses fassten den Aufstellungsbeschluss einstimmig.