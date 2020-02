Die Polizei in Bochum fahndet nach Räubern, die ein Paar aus dem Kreis Olpe überfallen haben.

Polizei Paar aus dem Kreis Olpe in Bochum überfallen und beraubt

Olpe/Bochum. Eine Frau und ein Mann aus dem Kreis Olpe sind am Dienstag in Bochum ausgeraubt worden. Sie wurden von Unbekannten mit Pfefferspray attackiert.

Eine Frau und ein Mann aus dem Kreis Olpe sind am Dienstag in Bochum beraubt worden. Die 33-Jährige aus OIpe und ihr 38 Jahre alter Begleiter aus Wenden waren ins Ruhrgebiet gefahren, um eine im Internet verkaufte Spielkonsole an den Käufer zu übergeben. Dort wurden sie nach Angaben der Bochumer Polizei zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr von Unbekannte überfallen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Angreifer rissen der Frau die Spielkonsole aus der Hand. Bevor sie Hilfe holen konnten, wurden sie mit Pfefferspray besprüht. Die Täter flüchteten. Die Geschädigten wurden leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Die Kriminellen wurden als dunkelhäutig, etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Bekleidet waren sie mit Handschuhen, Kapuzen und dunkler Kleidung.

Die Kriminalpolizei Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen.