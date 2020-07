Olpe: Zerstörungswut in Sekundarschule – hoher Sachschaden

An der Sekundarschule in Olpe richteten Unbekannte hohen Sachschaden an.

Olpe. Einen Schaden von fast 100.000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die in der Sekundarschule Olpe wüteten. Die Polizei sucht nun nach dem Tätern.

Zum wiederholten Male ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Sekundarschule am Quellenweg in Olpe zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Bisher Unbekannte schlugen mit einem Stein eine Scheibe ein und konnten so ein Fenster entriegeln, um einzusteigen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Im Inneren zerstörten sie Inventar der Schule, leerten Feuerlöscher aus, schlugen weitere Scheiben ein und drehten mehrere Wasserhähne auf. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei Olpe vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.