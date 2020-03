Heute, am 19. März, ist Josefstag, das Fest der Josefs von Nazareth. Man weiß ja nicht viel von ihm, dem Mann der Mutter Gottes, der an der Krippe die Laterne hält und Ziehvater von Jesus ist. In der Bibel kommt er nur selten vor, und doch ist er einer der großen Heiligen. Papst Pius IX. ernannte ihn 1870 gar zum Patron der katholischen Kirche, und in manchen Ländern rund um den Globus ist der Josefstag offizieller Feiertag.

Aber egal, ob gesetzlich gesetztes Fest oder nicht, der Tag des Josef ist ein ganz besonderes Datum. Nach seinem überlieferten Beruf als Zimmermann ist er der Patron der Arbeiter und Handwerker, vornehmlich der Zimmerleute, Schreiner und Tischler, und das wird in vielen Orten gefeiert. Auch in unserer Region, wenn auch nicht in diesem Jahr, aufgrund des Coronavirus.

Auftakt mit Hochamt in St. Martinus

So hat in Attendorn der Josefstag einen großen Stellenwert. Die dortige Bauzunft, erstmals 1634 urkundlich erwähnt, kommt traditionell an diesem Tag zur Generalversammlung zusammen. Der voran geht ein Hochamt im Sauerländer Dom. Und auch in Olpe treffen sich morgens früh um acht Uhr die Schreiner, ihre Gesellen und Lehrlinge zum Gottesdienst in St. Martinus, um anschließend in den Gasthäusern in der Kernstadt gemeinsam zu frühstücken und die Geselligkeit zu pflegen.

Über diese Olper Tradition an sich ist indes nur wenig überliefert. Auch im Stadtarchiv findet sich nichts. Einer, der sie seit mehr als sechs Jahrzehnten miterlebt, ist Georg Burghaus aus Frenkhausen. Im Alter von 15 Jahren begann er als ältestes von zehn Geschwisterkindern seine Schreinerlehre im Betrieb seines Vaters Josef, der wiederum bei der Olper Schreinerei Löser gelernt hatte. „Alle Schreiner, die in Olpe ihren Betrieb haben, ihr Handwerk erlernten oder auch deren Nachfolger kamen bzw. kommen noch heute zum Josefstag in der Kreisstadt zusammen“, sagt Georg Burghaus.

20 Schreiner in der Kreisstadt

Seit wann der Tag genau gefeiert wird, weiß auch er nicht. Gleichwohl müssen es mindestens um die 100 Jahre sein. „Es war auf jeden Fall nach der Gründung der Innung Anfang des 20. Jahrhunderts, und wahrscheinlich war es erst nach dem Ersten Weltkrieg“, schätzt er. Gleichwohl, so Georg Burghaus, sei früher der Josefstag an sich ein anderer gewesen. Alleine schon durch die Tatsache bedingt, dass in der Kreisstadt bis in die 1950er Jahre und auch darüber hinaus um die 20 Schreinerwerkstätten ansässig gewesen seien: Kebbekus, Krutwig, Kruse, Rölle, Langemann, Kleine, Ohm, Wallas, Hermes, Melcher, um einige zu nennen, sowie dann Bode, Quast, Bieker und Löser, die wohl als Gründungsväter des Olper Josefstages angenommen werden können.

Der Betrieb Löser, gegründet im Jahr 1906 von Robert Löser sen. und seiner Frau Theresia, Tochter des letzten selbstständig arbeitenden Pannenklöppers Peter Anton Petri, zeichnete dabei immer für die Innungs-Fahne verantwortlich, die den Josefstag seit jeher begleitet. Nach Robert Löser sen., von 1913 bis 1916 Obermeister der Schreiner-Innung des Amtes Olpe-Drolshagen-Wenden, waren das dessen Sohn Karl Löser und dann Herbert Löser. Heute ist es Schreinermeister Bernd Häner, der 2012 das Unternehmen Löser zusammen mit Schreinermeister Stefan Halbe übernommen hat.

Kreisinnung bildet sich 1934

Das Jahr 1903 ist auf die Innungs-Fahne gestickt, die das ganze Jahr über in der Kreishandwerkerschaft untergebracht ist.

Indes findet sich in verfügbaren Unterlagen der 3. März 1904 als das Datum der erstmaligen Zusammenkunft der Schreiner im Amt Olpe, Drolshagen, Wenden zur Gründung einer freien Innung. Ort war das Café Gastreich. Erster Obermeister war Anton Rölle.

1934 erfolgte dann die Errichtung einer Kreisinnung aus den Ämtern Olpe, Drolshagen, Wenden, dem Amt Attendorn, dem Amt Kirchhundem sowie dem Amt Bilstein. Damals kaufte die Kreishandwerkerschaft Olpe, die schließlich 2004 mit der Kreishandwerkerschaft Siegen-Wittgenstein fusionierte, das Haus in der Olper Martinstraße, in dem sie noch heute ihren Sitz hat.

Wichtiger als Schützenfest – für manche

„Der Josefstag hat in Olpe die Bedeutung eines Nationalfeiertags“, sagt Georg Burghaus, für den es undenkbar ist, nicht daran teilzunehmen. „Es geht um die kirchliche Bedeutung, und es geht natürlich um den Zusammenhalt. Gerade in einer Zeit, in der niemand mehr Zeit hat. Da gewinnt die Tradition erneut an Gewicht“, erinnert sich der 80-Jährige gerne an frühere Jahre als eben noch alles, also das ganze Leben irgendwie so anders war.

„Damals hat man sich einfach ein paar Stunden genommen. Wenn man sich zufällig traf und vielleicht den Mittag im Schwanen gesessen hat, arbeitete man eben nachts. Es lief ja nichts weg“, wünscht er sich etwas mehr Gelassenheit. Weil auch Weihnachten eben immer auf den gleichen Tag falle, so oder so, sagt er.

Und auch der nächste Josefstag. Und das ist gut. „Den nicht zu feiern, ist schlimmer als Schützenfest zu verpassen.“ Und das will ja schon etwas heißen im Sauerland.