Olpe: Volksbank baut Standort in Franziskaner-Passage um

Olpe. Der Volksbank-Standort an der Franziskanerstraße in Olpe wird umfassend umgebaut. Der bisherige Sitz der immoXperten erhält eine neue Funktion.

Es tut sich was in Olpes Zentrum. Vor wenigen Tagen startete der Umbau des Volksbank-Standortes Franziskanerstraße 16, an dem bisher die Volksbank immoXperten im Erdgeschoss ihre Geschäftsräume hatten. Das Gebäude wird umfassend zu einer innovativen Vertriebshauptstelle um- und ausgebaut. So kann das Gespräch mit dem vertrauten Bankberater in Zukunft in heller, frischer und lebendiger Atmosphäre stattfinden. Diskret und in einer angenehmen Umgebung erfahren die Mitglieder und Kunden eine neue Beratungsqualität.

Bei der Neugestaltung geht es auch darum, Mehrwerte zu generieren und Kundenerlebnisse zu schaffen. Durch ihren Omnikanal-Vertrieb bietet die Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen Zugang für den persönlichen Kontakt wie auch für die digital-affinen Mitglieder und Kunden. Abgerundet wird das Angebot in der Franziskanerpassage mit einem erweiterten SB-Bereich und Geräten auf dem neuesten Stand der Technik.

„Mit dem Umbau können wir den veränderten Kundenbedürfnissen und den Anforderungen an die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden. Wir wollen eine besonders moderne und attraktive Bank werden, die sich auch durch das neue Konzept von den Mitbewerbern unterscheidet“, so Vorstandsmitglied Marco Heinemann.

Fertigstellung für Ende 2020 geplant

Bereits Mitte 2019 übernahmen Architekten der 3X Banktechnik GmbH, Spezialist für die Errichtung von innovativen Bankgebäuden, gemeinsam mit einer internen Projektgruppe die Umbauplanungen. Mit 3X hat die Volksbank bereits 2013 gute Erfahrungen bei der Konzeption der Geschäftsstelle in Gerlingen gemacht.

Heinemann: „Wir legen ganz besonderen Wert darauf, die Aufträge, soweit diese vor Ort angeboten werden, an unsere heimischen Unternehmen zu vergeben. Damit sind wir wichtiger Auftraggeber der Wirtschaft in unserer Region – was zurzeit wichtiger denn je ist“.

Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Wegen der derzeitigen Einschränkungen können jedoch nicht alle Handwerker auf der Baustelle anwesend sein. Daher kommt es bereits jetzt zu leichten Verzögerungen. Die Räume der Immobilienberater sind übrigens jetzt in der ersten Etage.