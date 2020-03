Olpe. Die Stadt Olpe will in den nächsten Jahren zahlreiche Straßen erneuern. Oft müssen die Anlieger dazu einen Beitrag leisten. Die große Übersicht.

In Olpe werden auch in den kommenden Jahren wieder Straßen erneuert, für deren Ausbau die Stadt Anliegerbeiträge erheben muss. Um die betroffenen Grundstückseigentümer frühzeitig zu informieren, hat die Stadtverwaltung eine Übersicht über die Ausbaupläne nach Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) der nächsten Jahre erstellt, aus der auch der voraussichtlich zu zahlende Beitrag ersichtlich wird:

Erschließungsmaßnahmen nach BauGB im Jahr 2020:

Am Bratzkopf in Olpe (Neubaugebiet II): Herstellung Baustraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Caspar-Klein-Weg in Rhode (von Alte Landstraße bis Hausnummer 11): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Sondern Nord – Neubaugebiet (Verlängerung Rosenweg): Herstellung Baustraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Straßenbaumaßnahmen nach KAG im Jahr 2020:

Bruchstraße in Olpe (von Kreisverkehr bis Biggestraße): Beleuchtungserneuerung, 0,50 bis 1,70 Euro pro Quadratmeter

Dorfstraße in Lütringhausen (südöstlicher Teil): Straßenerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Friedrichsthaler Straße in Friedrichsthal: Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Imbergstraße in Olpe (von Winterbergstraße bis Otto-Müller-Straße; 1. Bauabschnitt): Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Kölner Straße in Olpe (von Westfälische Straße bis Mühlenstraße): Kanalsanierung, 0,50 bis 1,20 Euro pro Quadratmeter

Pannenklöpperstraße in Olpe (von Martinstraße bis Felmicke): Fahrbahnerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Rotdornweg in Olpe: Kanalsanierung, 0,50 bis 1,20 Euro pro Quadratmeter

Unterer Stollenweg in Olpe (von Hakemickestraße bis Ausbauende): Fahrbahnerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Erschließungsmaßnahmen nach BauGB im Jahr 2021:

Barbaraweg in Lütringhausen: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Stichweg Biggestraße in Rüblinghausen (bis Hausnummer 73): Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Heberweg in Rhode (von Hausnummer 11 bis Ende Bebauung): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

An der Höh in Thieringhausen: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Gewerbegebiet Hüppcherhammer (2. Bauabschnitt): Herstellung Baustraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Pfarrer-Grebe-Weg in Olpe (von Zum Elberscheid bis Ausbauende): Herstellung Baustraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Siepenohl in Rüblinghausen: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Straßenbaumaßnahmen nach KAG im Jahr 2021:

Dohlenweg in Olpe: Straßenerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Am Dorfring in Rehringhausen (von Isfried-Ohm-Straße bis Gaststätte „Zur Post“): Fahrbahnerneuerung, 6 bis 17 Euro pro Quadratmeter

Franz-Hitze-Straße in Sondern: Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Zu Hildringhausen in Olpe (von Lindenhardt bis Ausbauende): Gehwegverlängerung, 0,50 bis 1,70 Euro pro Quadratmeter

Hochstraße in Olpe (von Römerstraße bis Stichweg „Zur Bäckerschule“): Fahrbahn- und Gehwegsanierung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Hohe Straße in Dahl: Ausbau Stichwege, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Imbergstraße in Olpe (von Otto-Müller-Straße bis Schützenplatz; 2. Bauabschnitt): Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Unterm Tempel in Rehringhausen (von In der Ahe bis Ausbauende): Fahrbahn- und Gehwegbau, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Am Vogelsang in Stade: Fahrbahnerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Straßenbaumaßnahmen nach KAG in den Jahren 2021/22:

Olper Hütte, Im Dohm und Siegener Straße in Olpe (von Grubenstraße bis B 54): Gehwegerneuerung, 0,50 bis 1,70 Euro pro Quadratmeter

Erschließungsmaßnahmen nach BauGB im Jahr 2022:

Ankerweg in Sondern: Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Friedhofsweg in Neuenkleusheim: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Am Großen Stück in Thieringhausen (Neubaugebiet): Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Vor der Hustert in Altenkleusheim: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Gewerbegebiet Hüppcherhammer (1. Bauabschnitt): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Alter Kirchweg in Thieringhausen: Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

An den Klippen/In der Wasche in Olpe (von Hausnummer 4 bis Ende Bebauung): Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Marienweg in Dahl-Friedrichsthal: Straßenbau (Verlängerung), 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Am Ochsenhagen in Rehringhausen: Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Oppenheimweg in Neuenkleusheim (Neubaugebiet): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

In der Stubicke in Olpe (2. Bauabschnitt): Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Stachelauer Hütte in Stachelau: Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Tecklinghauser Weg (nordwestliches Teilstück): Fahbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Üggelmicke in Dahl (von Zur Hainquelle bis Ausbauende): Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Straßenbaumaßnahmen nach KAG im Jahr 2022:

Bergstraße in Olpe (von Kampstraße bis Kolpingstraße): Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Vom Mühlhagen in Sondern: Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Westfälische Straße in Olpe (von Kreisverkehr Kreishaus bis B 54: Fahrbahn- und Gehwegerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Erschließungsmaßnahmen nach BauGB im Jahr 2023:

Unter der Grotte in Altenkleusheim: Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Zur Hainquelle in Dahl (von Schulgrundstück bis Ausbauende): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Am Obersee in OIpe: Fahrbahn- und Gehwegbau, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Sieler Weg in Lütringhausen (von Dorfstraße bis Ausbauende): Endausbau Erschließungsstraße, 11 bis 22 Euro pro Quadratmeter

Straßenbaumaßnahmen nach KAG im Jahr 2023:

Saßmicker Hammer in Dahl-Friedrichsthal: Fahrbahnerneuerung, 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter

Da die Höhe der jeweils zu entrichtenden Beiträge von sehr vielen, zum größten Teil noch nicht bekannten Faktoren bestimmt ist (z.B. Höhe der Baukosten, Art und Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken, Bildung von Abrechnungsabschnitten), wurden die Angaben auf Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen vergleichbaren baulichen Maßnahmen ermittelt. Die in der Aufstellung angegebenen Beitragsspannen können somit für die betroffenen Grundstückseigentümer nur als grobe Orientierungshilfe dienen. Weiterhin sei nicht ausgeschlossen, dass straßenbauliche Maßnahmen vorgezogen, zusätzlich in das Bauprogramm aufgenommen oder in spätere Jahre verschoben werden müssen.

Straßensanierungen ohne Anliegerbeiträge geplant

Darüber hinaus plant die Stadt Olpe umfassende Maßnahmen zur Sanierung und Unterhaltung von Straßen, für die keine Anliegerbeiträge erhoben werden. Dabei sollen oberflächliche, begrenzte Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet durch kleinere Reparaturarbeiten behoben werden. Im Fall von größeren, durchgehenden Beschädigungen werden Asphaltdeckenerneuerungen der Straßenzüge im Ganzen durchgeführt.

Bei einer gemeinsamen Anliegerversammlung wurden die Bewohner der Straßen Schulstraße, Lütringhauser Weg, Geschwister-Scholl-Weg, Schöne Aussicht, Rhoder Weg, Im Gähn und Im Spree über die dort geplanten Arbeiten informiert. Spätestens im September 2020 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Der Leiter des Tiefbauamtes, Thomas Stupperich, erklärte: „Die Zustände unserer Straßen im Stadtgebiet und auf den Dörfern werden regelmäßig kontrolliert und bewertet, um die Dringlichkeit von Maßnahmen zu bestimmen. Dabei steht die Erhaltung bzw. Verlängerung der Nutzungsdauer im Vordergrund und allein im diesjährigen Haushaltsplan sind Mittel von ca. 500.000 Euro vorgesehen, um dieses Ziel eingehend zu verfolgen.“ Die Sanierungsarbeiten sollen umfassende Straßenerneuerungen um 10 bis 15 Jahre hinauszögern.