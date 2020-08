Olpe und Wenden: Einbrecher steigen in drei Bäckereien ein

Unbekannte Täter (hier ein Symbolbild) dringen am Wochenende in Bäckerei-Filialen im Kreis Olpe ein.

Olpe/Gerlingen. Laut Polizei machen die unbekannten Täter bei ihren Einbruchsversuchen in zwei Bäckerei-Filialen Kasse. Doch nicht alle Versuche gelingen.

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu mindestens drei Bäckereien in Olpe und Gerlingen verschafft. Dabei entwendeten sie aus zwei Filialen Bargeld, in einer machten sie keine Beute.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum einen drangen die Einbrecher zwischen Samstagmittag und Montagfrüh in eine Bäckerei in der Westfälischen Straße in Olpe ein. Dabei hebelten sie die Eingangstür der Filiale auf und entwendeten aus einem Tresor sowie der Kasse Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Auch in der Kurfürst-Heinrich-Straße verschafften sich Täter im selben Zeitraum Zutritt zu einer Bäckerei. Auch hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

In der Martin-Straße bleibt es beim Versuch

Darüber hinaus brachen Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh in eine Filiale in der Koblenzer Straße in Gerlingen ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter zwar die Tür auf, entwendeten aber keine Wertgegenstände oder Bargeld. In einer weiteren Bäckerei in der Olper Martin-Straße gelang es den Tätern nicht, die Tür aufzuhebeln und es blieb beim Versuch. Hier entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Ob alle Fälle durch dieselben Täter begangenen wurden, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.