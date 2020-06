Olpe: Unbekannte stehlen Mofa in der Lindenstraße

Die Polizei bittet nach einem Mofa-Diebstahl in Olpe um Hinweise

Olpe. In Olpe ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein in einem Wohngebiet geparktes Mofa gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein in der Lindenstraße in Olpe abgestelltes Mofa ist in der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, gestohlen worden. Das Zweirad war nach Angaben des Besitzers vor einer Garage geparkt, berichtet die Polizei Olpe.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine Sachs „Madass“ mit einer grau-schwarzen Lackierung. Zudem war auf dem Tank eine graue Krone abgebildet und auf der linken Fahrzeugseite ein Coca-Cola-Aufkleber angebracht. Ferner hatte der Besitzer einen silbernen Scheinwerfer, einen Carbon-Auspuff und LED-Laufblinker verbaut. Der Wert des Mofas liegt im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.