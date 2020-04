Olpe: Unbekannte scheitern bei Autodiebstahl

Die Polizei sucht Zeugen, die einen versuchten Autodiebstahl in Olpe beobachtet haben.

Olpe. An der Martinstraße in Olpe haben Unbekannte versucht, ein Auto zu stehlen. Sie nahmen mehrere Anläufe, scheiterten aber jedes Mal.

Auf unterschiedlichen Wegen haben unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, versucht, ein in der Martinstraße in Olpe geparktes Auto zu stehlen.

Zunächst versuchten sie, so berichtet die Kreispolizeibehörde Olpe, das rechte, hintere Dreiecksfenster und das hintere rechte Seitenfenster des Autos mit einem spitzen Gegenstand einzuschlagen. Als dies misslang, wollten sie den Schließzylinder der Fahrtür aufstechen, um den Wagen zu öffnen. Doch auch hier blieb es beim Versuch.

Schließlich rissen die Täter den Türgriff ab und entwendeten ihn. Es entstand ein Sachschaden, den die Polizei nicht näher bezifferte.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei und Tel. 02761/9269-0 entgegen.