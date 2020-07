Olpe: Trickbetrüger erbeuten Bargeld bei Seniorin (79)

Trickbetrüger verschafften sich in Olpe Zugang zur Wohnung einer 79-Jährigen und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Olpe. Als Mitarbeiter der Wasserwerke haben sich Betrüger ausgegeben, die aus der Wohnung einer Seniorin mehr als 100 Euro mitgehen ließen.

In einem Reihenhaus in Olpe haben sich am Dienstag zeitgleich ein Trickbetrug bei einer 79 Jahre alten Bewohnerin und ein Diebstahl im Kiosk im Erdgeschoss ereignet. Das berichtet die Polizei Olpe.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zwischen 14.10 und 14.30 Uhr klingelten die unbekannten Täter bei der 79-Jährigen. Nach Angaben der Geschädigten stellten sich die Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Sie gaben vor, dringend in die Wohnung der Seniorin zu müssen, um einen Wasserrohrbruch im Nachbarhaus zu beheben. Daraufhin ließ sie die Männer in die Wohnung. Während einer der Männer sie ins Badezimmer lotste und ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung. Danach wechselten sie sich ab. Als die beiden weggingen, bemerkte die 79-Jährige den Diebstahl. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Bei den Tätern soll es sich um Männer mittleren Alters mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben. Sie waren mit dunklen Anoraks und dunklen Hosen bekleidet. Der eine Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, der andere etwa 1,70 Meter.

Zudem stehen die Männer in Verdacht aus einem Lager, das zu einem im Haus befindlichen Kiosk gehörte, Tabakwaren entwendet zu haben. Der Wert der Waren liegt im vierstelligen Eurobereich. Das Geschäft war zum Zeitpunkt der Tat geschlossen. Es ist nicht bekannt, ob die Täter auch im Ladenlokal oder nur im Lager waren.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.