Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein männlicher Polizist schiebt einen Verdächtigen in einen Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Olpe. Jugendliche sollen in Olpe einige Pakete aus einem Zustellfahrzeug gestohlen haben. Kurz nach der Tat konnten sie festgenommen werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olpe: Polizei nimmt jugendliche Paketdiebe fest

Aus einem Zustellwagen haben offenbar zwei Jugendliche am Mittwoch in Olpe Pakete gestohlen. Gegen 11.40 Uhr wurde der Diebstahl im Bereich der Martinstraße der Polizei gemeldet. Die Verdächtigen sollten zu Fuß in Richtung Kurkölner Platz gelaufen, teilte die Olper Polizei am Donnerstag mit.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf die Suche nach den Tätern und stellte schnell zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Die Polizisten stellten das Diebesgut, einen Computerprozessor und diverse Verbrauchsartikel, sicher. Insgesamt hatte die Ware einen Wert von rund 370 Euro.

Die Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen, um ihre Identität festzustellen. Nach der Vernehmung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.