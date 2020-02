Olpe: Mehrere Straßen für Baumfällungen zeitweilig gesperrt

Um Bäume zu fällen, werden in Olpe mehrere Straßen gesperrt.

Olpe. Die Stadt Olpe sperrt Samstag, Montag und Dienstag mehrere Straßen, um Bäume zu fällen bzw. zurückzuschneiden. Umleitungen werden eingerichtet.

Für Fäll- und Gehölzschnittarbeiten werden in Olpe in den kommenden Tagen mehrere Straßen gesperrt.

Um den Ausbau der Bruchstraße vorzubereiten, wird sie am Samstag, 22. Februar, zeitweilig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Arbeiten beginnen um 7.30 Uhr zwischen Friedrichsthal und der Biggestraße. Die Verkehrsregelung erfolgt per Ampel.

Im Anschluss daran sind abschnittsweise Baumfällarbeiten zwischen Biggestraße/Einfahrt Rüblinghausen und Knauber-Tankstelle, zwischen Star-Tankstelle und Kreisverkehr Erzbergerstraße sowie zwischen Star-Tankstelle und Knauber-Tankstelle geplant. Der Durchgangsverkehr wird dafür über die Straße „In der Trift“ umgeleitet.

Zufahrt zu Tankstellen bis nachmittags möglich

Die Zufahrt zu den Tankstellen und den anliegenden Gewerbebetrieben ist bis zum Nachmittag über die Droste-Hülshoff-Straße (ehemaliger Schlachthof) möglich. Die Anwohner können ihre Wohngrundstücke soweit wie möglich über diese Zufahrt erreichen. Die Arbeiten sollen bis zum Abend abgeschlossen sein.

Am Montag, 24. Februar, und Dienstag, 25. Februar, werden notwendige Baumpflegemaßnahmen bzw. Fällarbeiten in der Goethestraße und der Imbergstraße durchgeführt. Infolgedessen werden beide Straßen jeweils in der Zeit von 7 bis 16 Uhr vollständig gesperrt. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge im betreffenden Zeitraum nicht dort zu parken.