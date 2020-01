Bei einem Unfall in Olpe ist ein Mädchen schwer verletzt worden.

Olpe. In Olpe ist am Mittwochmorgen eine 17-Jährige angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte sie im Dunkeln übersehen.

Olpe: Mädchen auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Olpe ist eine Jugendliche am Mittwochmorgen am Bein verletzt worden. Auf der Erzbergerstraße überquerte die 17-Jährige gegen 7.30 Uhr einen Fußgängerüberweg, wo sie von einem 80 Jahre alten Autofahrer Autofahrer angefahren wurde.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Olpe hat der 80-Jährige die Jugendliche übersehen. „Zum Unfallzeitpunkt war es regnerisch, noch dunkel und das Mädchen war ebenfalls dunkel bekleidet“, teilt die Polizei mit.

Das Mädchen wurde am Bein erfasst. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.