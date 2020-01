Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Olpe: Ein Kunde hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Olpe. Als ein Kunde eines Supermarktes in Olpe einen Ladendieb bemerkt, geht er dazwischen. Am Ende müssen beide von Sanitätern behandelt werden.

Olpe: Kunde bringt Ladendieb in Supermarkt zu Boden

Ein Kunde hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Olpe einen Ladendieb gestoppt. Der 62-Jährige bemerkte gegen 17.30 Uhr in dem Geschäft an der Hugo-Rügenberg-Straße, dass ein Mann zwei Küchenmaschinen und einen Staubsauger in einen Einkaufswagen lud und ohne zu zahlen die Eingangstür passierte, berichtet die Kreispolizei.

Der 62-Jährige versuchte, den Dieb aufzuhalten. Der 27 Jahre alte Verdächtige ließ daraufhin den Wagen und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Supermarkts brachte der Kunde den Ladendieb zu Boden. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Auch der 62-Jährige musste wegen der körperlichen Anstrengung ambulant von Sanitätern behandelt werden.

Da der Verdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.