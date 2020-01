Fernseh- und Sternekoch Stefan Marquard kommt mit seiner Aktion „Sterneküche macht Schule“ zum Olper Mensaverein in die Mensa der Hakemicke-Schule. Dort findet der Aktionstag zur gesunden Mensaverpflegung von 7 bis 16 Uhr statt, ein Projekt der Knappschafts-Krankenkasse.

Am Dienstag, 4. Februar, wird der bekannte Sternekoch mit dem langen Kinnbart dann prominenter Gast in der Schule sein. Bereits um 7 Uhr wird er erwartet. In den vergangenen Jahren hat er bereits an über 70 Schulen mit ähnlichen Aktionen eine neue Basis für gesunde Ernährung geschaffen.

Marquard kommt auf Initiative der Schulleitung der Katholischen Grundschule Auf dem Gallenberg nach Olpe. In der Olper Mensa schult er das Küchenteam und schnippelt mit Schülerinnen und Schülern der Hakemicke-Sekundarschule, der Katholischen Gallenberg-Grundschule und Kindern aus Kindergärten Gemüse und bereitet mit allen ein gemeinsames leckeres Mittagessen zu.