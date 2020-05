Bei Kontrollen in Oberveischede war jedes sechste Fahrzeug zu schnell.

Polizei Olpe: Jedes sechste Fahrzeug in Oberveischede zu schnell

Olpe. Bei Kontrollen in Oberveischede hat die Polizei am Sonntag zahlreiche Verstöße gegen das Tempolimit festgestellt. In 15 Fällen droht Fahrverbot.

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Oberveischede am Sonntag war fast jedes sechste Fahrzeug zu schnell unterwegs. Bei rund 1000 Messungen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr haben Mitarbeiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde Olpe 160 Verstöße festgestellt.

Die Fahrer müssen Verwarnungsgelder zahlen, in 15 Fällen wurden sogar Anzeigen gefertigt, die zu Fahrverboten führen.