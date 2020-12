Olpe: IG Metall trauert um Bevollmächtigten Franz Tittelbach

Olpe. Franz Tittelbach führte die IG Metall im Kreis Olpe mehr als drei Jahrzehnte lang. An Weihnachten ist er im Alter von 93 Jahren gestorben.

Die IG Metall im Kreis Olpe trauert um ihren ehemaligen Bevollmächtigten Franz Tittelbach, der am 25. Dezember im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Der Olper führte die Gewerkschaft von 1958 bis 1990 mehr als drei Jahrzehnte lang. „Franz Tittelbach hatte ein bewegtes Leben als Arbeiter und Gewerkschafter. Sein Leben war geprägt vom Kampf für die Rechte der Arbeitnehmer*innen“, würdigt die IG Metall seine Lebensleistung.

Als gelernter Schlosser trat Franz Tittelbach nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft in Amerika und England im Jahr 1948 eine Stelle in seiner Heimat Lünen an und trat in die IG Metall ein. 1956/57 besuchter er die Sozialakademie in Dortmund. 1958 trat er eine Verwaltungsstelle in Werdohl an. Am 19. Mai 1958 wurde Tittelbach zum ersten Bevollmächtigten der IG Metall im Kreis Olpe gewählt. In seiner Zeit gewann die Gewerkschaft im Kreis Olpe durch zahlreiche Werbeaktionen neue Mitglieder hinzu. Auch finanziell habe er die Geschäftsstelle nach vorne entwickelt.

Franz Tittelbach war Mitglied der KAB, der CDU und der CDA. In der Kommunalpolitik war er als Mitglied des Stadtrates und als Bauausschuss-Vorsitzender in Olpe aktiv. Darüber hinaus engagierte er sich über viele Jahre für die AOK im Kreis Olpe, unter anderem als deren Vorsitzender des Vorstands.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe lesen Sie auf wp.de/olpe