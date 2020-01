Olpe. Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr Olpe am Donnerstagabend alarmiert worden. Eine Verpuffung hat für die Hausbewohner nun unangenehme Folgen.

Olpe: Hausbewohner nach Verpuffung im Keller ohne Heizung

Ein gemeldeter Kellerbrand hat am Donnerstagabend gegen 22.07 Uhr die Feuerwehr aus Olpe in den Lütringhauser Weg nach Olpe gerufen. Vier Fahrzeuge mit insgesamt 15 Einsatzkräften war wenige Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort.

Feuer konnten sie in dem Mehrfamilienhaus zum Glück keines feststellen. Stattdessen hatte es an der Gasheizung eine Verpuffung gegeben. Die Feuerwehr kontrollierte die Heizungsanlage und konnte kurz danach auch wieder einrücken. Zwei Mitarbeiter von Westnetz und Bigge Energie stellten die Gaszufuhr ab, so dass die Räume zunächst nicht mehr beheizt werden können.