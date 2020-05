Olpe: Frau auf Parkplatz sexuell belästigt und bedrängt

Olpe. Ein Mann aus Drolshagen soll eine Frau auf einem Parkplatz in Olpe körperlich bedrängt und unter anderem nach ihrer Unterwäsche gefragt haben.

Ein Frau ist am Montag au einem Parkplatz im Bereich In der Wüste in Olpe sexuell belästigt worden. Sie wurde offenbar von einem 28 Jahre alten Mann aus Drolshagen angesprochen und körperlich bedrängt. Nach Polizeiangaben machte er ein Kompliment über ihre Beine und kam ihr dabei so nah, dass sie in ein Gebüsch ausweichen musste. Außerdem fragte er die Frau nach ihrer Unterwäsche.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Geschädigte forderte den Täter energisch auf, sie in Ruhr zu lassen, woraufhin er sich mit einem Auto vom Tatort entfernte. Ein Kennzeichen-Fragment und eine sehr gute Personenbeschreibung lenkten den Verdacht auf den 28-Jährigen. Beamte der Kriminalpolizei führten eine Gefährderansprache durch, die dem Mann „offensichtlich unangenehm“ war, wie die Polizei berichtet. Er wurde zu einer Vernehmung vorgeladen. Dann ist auch eine erkennungsdienstliche Behandlung vorgesehen.