Olpe. In der Kampstraße in Olpe steht ein denkmalgeschütztes Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert. Die einst abbruchreife Immobilie wird saniert.

Olpe: Franz Koch will Denkmal mit Leben erfüllen

Wer in den vergangenen Monaten durch die Kampstraße in der Olper City flanierte, dem stach zwangsläufig das alte baufällige Haus Nr. 25 ins Auge. Von einem Bauzaun abgesichert, provozierte der Sanierungsfall den spontanen Gedanken: Warum ist das noch nicht abgerissen worden?

Weit gefehlt: Hausbesitzer Franz Koch, in Olpe eher als Orthopädiemeister und Schuh-Einzelhändler bekannt, hat ganz Anderes im Sinn: „Wir möchten dem Haus sein altes Gesicht wiedergeben. Das Gebäude wird außen weitgehend wieder so hergestellt, wie es ursprünglich einmal ausgesehen hat. Wichtig ist mir auch, dass das Haus wieder mit Leben erfüllt wird.“

Die alte Eingangstür wird ausgebaut, restauriert und wieder eingebaut. Foto: Foto: Josef Schmidt

Das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Wohngebäude soll deshalb das werden, was es war: ein Zuhause mitten in der Olper Innenstadt, aber doch nicht direkt an der Verkehrsader Martinstraße.

Kreis Olpe Zeugnis der Orts- und Sozialgeschichte In der Denkmalliste der Stadt Olpe wird das Wohnhaus Kampstraße 25 wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen zweigeschossigen traufenständigen Bau mit Satteldach. Die Außenhaut des Gebäudes besitzt eine schlichte Schmuckverschieferung. Das Gebäude weist eine zentral angeordnete doppelflügelige Haustür und alte Sprossenfenster auf. Der am Rande der Innenstadt liegende Bau dokumentiert das einfache bürgerliche Wohnhaus des 19. Jahrhunderts. Es stellt daher ein Zeugnis der Orts- und Sozialgeschichte dar. Tag der Eintragung: 10. Mai 1990

„Nach Fertigstellung sollen hier, verteilt auf zweieinhalb Geschosse, zwei bis drei Wohnungen entstehen, etwa 85 bis 140 Quadratmeter groß“, klärt Koch über seine Pläne auf. Details könnten sich noch ändern, fest stehe aber, dass jede der neuen Wohnungen im dann fertig sanierten Denkmal einen Balkon haben werde, einen Aufzug gibt es ebenfalls.

Was sich jetzt so leicht anhört, war und ist es bei weitem nicht. „Das ganze Projekt hat einen sehr langen Werdegang“, sagt Koch.

Dieser begann schätzungsweise um 1870, weitere Nachforschungen sollen später Klarheit über die Historie geben.

Gebäude im Jahr 1996 gekauft

Koch kaufte die Immobilie 1996. In den ersten Jahren wohnten noch zwei Familien dort, doch die starke Sanierungsbedürftigkeit machte ein Leben im verschieferten alten Fachwerk unmöglich. „Eine Badezimmerdecke brach durch, und spätestens da war zu erkennen, in welchem Zustand sich die Immobilie befand“, erinnert sich der Bauherr. Seitdem habe er die unterschiedlichsten Überlegungen angestellt: „Gemeinsam mit Architekten und verschiedenen Gutachtern haben wir viele Ideen und Lösungsansätze überdacht, in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt der Stadt Olpe und dem Landesdenkmalamt aus Münster.“ Die Zusammenarbeit, lässt Koch nicht unerwähnt, sei sehr gut verlaufen. Ein wichtiger Faktor für das jetzt vorliegende Konzept sei der mögliche Abriss des Anbaus gewesen. Koch: „Seit Januar 2019 hatten wir dann eine Baugenehmigung. Durch den Abriss des Anbaus können wir das neue Treppenhaus inklusive des Aufzuges integrieren.“ Dadurch könne auch dem Brandschutz Rechnung getragen werden.

Das denkmalgeschützte Haus Kampstraße 25 wurde im 19. Jahrhundert erbaut und soll wieder in altem Glanz erstrahlen. Foto: Foto: Josef Schmidt

Die Pläne, die an der Wand im Innern des Denkmals hängen, zeigen, dass Olpe ein Schmuckstück erhalten bleibt. Was ein solcher Kraftakt kostet, will Koch nicht preisgeben, es stehe auch noch nicht genau fest.

Dass der Erhalt eines solchen „Schätzchens“ nicht zum Nulltarif zu haben ist, liegt auf der Hand. Allein der Aufwand, die uralte Hauseingangstüre zu restaurieren, lässt das erahnen. Koch: „Die wird ausgebaut, in ihren Originalzustand versetzt und wieder eingebaut.“

Die alten Sprossenfenster hätten ein solches Verfahren leider nicht mehr hergegeben, aber: „Es werden neue Holzfenster eingebaut, ganz nach dem Vorbild der alten.“

Alles im Bemühen, so viel Historie zu erhalten wie möglich, aber im realistischen Bemühen, einer einst baufälligen Immobilie doch noch eine Zukunft zu geben. Noch kurz vor Ostern, erinnert sich Koch, hätten ein Statiker und ein Zimmermann das Haus nach einer Besichtigung als einsturzgefährdet eingestuft.

Bevor die Bauarbeiten beginnen werden, hatte Koch die Nachbarn eingeladen und aus erster Hand informiert, was an Bautätigkeit zu erwarten sei. Jetzt kann es losgehen.